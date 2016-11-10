На Волині зловили п’яного водія: вміст алкоголю перевищив норму у 18 разів
Сьогодні, 16:34
У Ковелі патрульні спіймали нетверезого водія.
Інцидент трапився 18 червня на вулиці Червоного Хреста, - інформує Патрульна поліція Волині.
«Водій Citroën може перебувати в стані алкогольного сп’яніння», - таке повідомлення отримали сьогодні патрульні в Ковелі.
Так, правоохоронці виявили та зупинили автівку, в якій перебував 45-річний чоловік. Вміст алкоголю містив 3,65 проміле, а це у понад 18 разів вище допустимої норми.
На водія охоронці порядку склали відповідні адмінматеріали.
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Інцидент трапився 18 червня на вулиці Червоного Хреста, - інформує Патрульна поліція Волині.
«Водій Citroën може перебувати в стані алкогольного сп’яніння», - таке повідомлення отримали сьогодні патрульні в Ковелі.
Так, правоохоронці виявили та зупинили автівку, в якій перебував 45-річний чоловік. Вміст алкоголю містив 3,65 проміле, а це у понад 18 разів вище допустимої норми.
На водія охоронці порядку склали відповідні адмінматеріали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
ото дав
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