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На Волині зловили п’яного водія: вміст алкоголю перевищив норму у 18 разів

На Волині зловили п’яного водія: вміст алкоголю перевищив норму у 18 разів
У Ковелі патрульні спіймали нетверезого водія.

Інцидент трапився 18 червня на вулиці Червоного Хреста, - інформує Патрульна поліція Волині.

«Водій Citroën може перебувати в стані алкогольного сп’яніння», - таке повідомлення отримали сьогодні патрульні в Ковелі.

Так, правоохоронці виявили та зупинили автівку, в якій перебував 45-річний чоловік. Вміст алкоголю містив 3,65 проміле, а це у понад 18 разів вище допустимої норми.

На водія охоронці порядку склали відповідні адмінматеріали.
На Волині зловили п’яного водія: вміст алкоголю перевищив норму у 18 разів
На Волині зловили п’яного водія: вміст алкоголю перевищив норму у 18 разів
На Волині зловили п’яного водія: вміст алкоголю перевищив норму у 18 разів

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Теги: п’яний водій, Ковель
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