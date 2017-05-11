«Аліментів захотіла?» - на Волині чоловік побив колишню дружину. ФОТО. ВІДЕО. 18+





Людмила Піварчук розлучилася з Юрієм Рибачеком 22 років тому, а «сага» з виплатою аліментів і досі не закінчується, - пише



1 червня, близько 13:00 Людмила прийшла додому на обідню перерву, а через трохи жінку забирали «швидкою» в лікарню – її відлупцював екс-чоловік.



Від свого першого великого кохання Людмилі Піварчук нема куди дітись. Погрози, приниження і побиття – все це через колишнього чоловіка, який живе по сусідству, розповідає вона. Сім’я разом прожила 5 місяців, через постійні скандали Людмила та Юрій розлучилися.



У них є спільний син, якому згідно чинного законодавства батько повинен сплачувати аліменти. Чоловік офіційно не працював, обходився тимчасовими заробітками, а заборгованість з виплати аліментів зростала. Людмила Піварчук, яка сама ростить двох дітей, звернулася з цього питання на «гарячу» лінію і отримала відповідь. Про заборгованість перед сином служби нагадали і Юрію Рибачеку.



«Його хата по сусідству, живе там з дружиною (третій шлюб) та дітьми. Я прийшла додому на обідню перерву, зібралася на зустріч зі знайомою – тут почула на подвір’ї крики. Він виламав двері, увірвався в середину будинку з палкою, такою, як моя рука, кричав пяний: «Що, с.ка, аліментів захотіла?» і бив мене. Я була у такому шоковому стані, що не все пам’ятаю. Дзвонила від сусідки в поліцію, правоохоронці примчали зі «швидкою», – розповідає Людмила.



Жінка каже, що колишній чоловік її постійно тероризує, а це не перший випадок побиття – сім років тому вона вже викликала поліцію через сусіда, але отримані від нього синці не потягнули на кримінал.



Про те, що історія знову повторилася, вона не відразу розповіла дітям. Приховувала це від них, адже син на той час перебував в Луцьку на навчанні, донька – на тренуванні з дзюдо.



«Як я маю себе захистити? Мушу до вас звернутися, бо він прийде, приб’є мене і йому за те нічого не буде. У день, коли це сталося, поліція його не затримала і не опитала – він поплутався в село п’яний. Знаряддя злочину теж не знайшли. Слідчий Науменко сфотографував пошкоджені двері, судово-медичну експертизу ніхто не робив…», – говорить Людмила Піварчук.



Жінка каже, що не знає, чого чекати від колишнього, який поводить себе вкрай неадекватно.



Вона впевнена: екс-чоловік розізлився саме через аліменти. Сам Юрій Рибачек в коментарі виданню заперечив, що попередньо піднімав руку на Піварчук та повідомив, що побив колишню дружину вперше. Мовляв, причиною стали провокації з її сторони.



«Вона постійно мене провокує, не дає мені жити з дружиною. Я почав спілкуватися, щоб вирішити питання з аліментами, вона не дається до розмови і все. По можливості сплачую кошти, вона забирає половину мого паю в підприємця. Сама не дає навіть спілкуватися з моїм сином. Це перший раз, я її ніколи не чіпав. Не чув і не знаю, звідки вона це взяла», – каже він.



Чоловік розповідає, що теж отримував «на горіхи» від колишньої дружини, адже після розлучення вона розбила йому склянку на голові. Сам він хворіє на епілепсію, тому не може виконувати важких робіт – підробляє та отримує допомогу по догляду за членом сім’ї.



Юрій стверджує, що хотів мирно залагодити конфлікт, в будинок не заходив і був абсолютно тверезим, а через свій емоційний стан не пам’ятає, була у нього в руках палка чи ні.



«Я зробив дуже велику помилку та дуже жалію за це. Гроші я поверну. І так хотів їй проплатити, просто не маю можливості проплатити все зразу», – говорить він.



Людмилу Піварчук відправили на лікарняне з діагнозом «Перелом спинки носа».



В поліції запевняють, що питання на контролі: Рибачека затримали не 1-го червня, а на другий день після побиття.



Жінка натомість має безліч питань до правоохоронців, обурює її також відношення окремих працівників до неї як потерпілої.



«Це не нормально, коли слідчий каже: «Я вам такого чоловіка не вибирав». Адже ми 22 роки не проживаємо разом», – говорить вона.



Як повідомили іваничівські поліцейські, вони чекають, поки Піварчук закриють лікарняне, а тоді підключатимуть судмедексперта, бо «експертиза проводиться тоді, коли закінчиться лікування».



«На разі проводиться досудове розслідування за статтею 125 («нанесення легких тілесних ушкоджень»). Більше інформації я вам повідомити, на жаль, не можу. Судово-медична експертиза проводиться за ухвалою суду, проводить її судово-медичний експерт. А так як потерпіла знаходиться на лікуванні, історія хвороби ще не виписана. Я чекаю поки людина пролікується», – пояснив слідчий Вадим Науменко.



До слова, у 2017-му році в Іваничівському відділенні поліції постановили закрити кримінальне провадження за фактом невиплати аліментів Рибачеком, яке було успішно оскаржене Людмилою Піварчук в Іваничівському районному суді.



Людмила Піварчук сподівається, що поліція поставиться відповідально до проведення слідства, її син отримає заборговані кошти, а вона – бажаний спокій та мирних сусідів.



Юлія Ховайло, інтернет-видання «БУГ»









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Павлівка Іваничівського району чоловік жорстоко побив свою колишню дружину.розлучилася з22 років тому, а «сага» з виплатою аліментів і досі не закінчується, - пише БУГ 1 червня, близько 13:00 Людмила прийшла додому на обідню перерву, а через трохи жінку забирали «швидкою» в лікарню – її відлупцював екс-чоловік.Від свого першого великого кохання Людмилі Піварчук нема куди дітись. Погрози, приниження і побиття – все це через колишнього чоловіка, який живе по сусідству, розповідає вона. Сім’я разом прожила 5 місяців, через постійні скандали Людмила та Юрій розлучилися.У них є спільний син, якому згідно чинного законодавства батько повинен сплачувати аліменти. Чоловік офіційно не працював, обходився тимчасовими заробітками, а заборгованість з виплати аліментів зростала. Людмила Піварчук, яка сама ростить двох дітей, звернулася з цього питання на «гарячу» лінію і отримала відповідь. Про заборгованість перед сином служби нагадали і Юрію Рибачеку.«Його хата по сусідству, живе там з дружиною (третій шлюб) та дітьми. Я прийшла додому на обідню перерву, зібралася на зустріч зі знайомою – тут почула на подвір’ї крики. Він виламав двері, увірвався в середину будинку з палкою, такою, як моя рука, кричав пяний: «Що, с.ка, аліментів захотіла?» і бив мене. Я була у такому шоковому стані, що не все пам’ятаю. Дзвонила від сусідки в поліцію, правоохоронці примчали зі «швидкою», – розповідає Людмила.Жінка каже, що колишній чоловік її постійно тероризує, а це не перший випадок побиття – сім років тому вона вже викликала поліцію через сусіда, але отримані від нього синці не потягнули на кримінал.Про те, що історія знову повторилася, вона не відразу розповіла дітям. Приховувала це від них, адже син на той час перебував в Луцьку на навчанні, донька – на тренуванні з дзюдо.«Як я маю себе захистити? Мушу до вас звернутися, бо він прийде, приб’є мене і йому за те нічого не буде. У день, коли це сталося, поліція його не затримала і не опитала – він поплутався в село п’яний. Знаряддя злочину теж не знайшли. Слідчий Науменко сфотографував пошкоджені двері, судово-медичну експертизу ніхто не робив…», – говорить Людмила Піварчук.Жінка каже, що не знає, чого чекати від колишнього, який поводить себе вкрай неадекватно.Вона впевнена: екс-чоловік розізлився саме через аліменти. Сам Юрій Рибачек в коментарі виданню заперечив, що попередньо піднімав руку на Піварчук та повідомив, що побив колишню дружину вперше. Мовляв, причиною стали провокації з її сторони.«Вона постійно мене провокує, не дає мені жити з дружиною. Я почав спілкуватися, щоб вирішити питання з аліментами, вона не дається до розмови і все. По можливості сплачую кошти, вона забирає половину мого паю в підприємця. Сама не дає навіть спілкуватися з моїм сином. Це перший раз, я її ніколи не чіпав. Не чув і не знаю, звідки вона це взяла», – каже він.Чоловік розповідає, що теж отримував «на горіхи» від колишньої дружини, адже після розлучення вона розбила йому склянку на голові. Сам він хворіє на епілепсію, тому не може виконувати важких робіт – підробляє та отримує допомогу по догляду за членом сім’ї.Юрій стверджує, що хотів мирно залагодити конфлікт, в будинок не заходив і був абсолютно тверезим, а через свій емоційний стан не пам’ятає, була у нього в руках палка чи ні.«Я зробив дуже велику помилку та дуже жалію за це. Гроші я поверну. І так хотів їй проплатити, просто не маю можливості проплатити все зразу», – говорить він.Людмилу Піварчук відправили на лікарняне з діагнозом «Перелом спинки носа».В поліції запевняють, що питання на контролі: Рибачека затримали не 1-го червня, а на другий день після побиття.Жінка натомість має безліч питань до правоохоронців, обурює її також відношення окремих працівників до неї як потерпілої.«Це не нормально, коли слідчий каже: «Я вам такого чоловіка не вибирав». Адже ми 22 роки не проживаємо разом», – говорить вона.Як повідомили іваничівські поліцейські, вони чекають, поки Піварчук закриють лікарняне, а тоді підключатимуть судмедексперта, бо «експертиза проводиться тоді, коли закінчиться лікування».«На разі проводиться досудове розслідування за статтею 125 («нанесення легких тілесних ушкоджень»). Більше інформації я вам повідомити, на жаль, не можу. Судово-медична експертиза проводиться за ухвалою суду, проводить її судово-медичний експерт. А так як потерпіла знаходиться на лікуванні, історія хвороби ще не виписана. Я чекаю поки людина пролікується», – пояснив слідчийДо слова, у 2017-му році в Іваничівському відділенні поліції постановили закрити кримінальне провадження за фактом невиплати аліментів Рибачеком, яке було успішно оскаржене Людмилою Піварчук в Іваничівському районному суді.Людмила Піварчук сподівається, що поліція поставиться відповідально до проведення слідства, її син отримає заборговані кошти, а вона – бажаний спокій та мирних сусідів., інтернет-видання «БУГ»

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