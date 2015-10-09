Ковельські поліцейські затримали розшукуваного злочинця. ФОТО
Сьогодні, 16:57
У Ковелі затримали чоловіка, який переховувався від органів правосуддя.
Затримання відбулося у вівторок, 19 червня, - пише прес-служба патрульної поліції у Волинській області.
Екіпаж патрульних отримав повідомлення про те, що біля садочка перебуває особа, яка, можливо, знаходиться в розшуку. Заявник бачив повідомлення з фото на сайті правоохоронного відомства.
Патрульні негайно відреагували на звернення. Чоловіка, на якого вказали заявники, побачили на вулиці Володимирській, однак той зайшов у під’їзд, не відреагувавши на вимогу полісменів.
Шляхом оперативних заходів патрульні встановили квартиру, де, можливо, заховався порушник.
На вимогу власника житла він відчинив двері й одразу був затриманий патрульними. Чоловіка доставили у відділок поліції. Встановили, що справді перебував у розшуку за крадіжку транспортних засобів.
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Затримання відбулося у вівторок, 19 червня, - пише прес-служба патрульної поліції у Волинській області.
Екіпаж патрульних отримав повідомлення про те, що біля садочка перебуває особа, яка, можливо, знаходиться в розшуку. Заявник бачив повідомлення з фото на сайті правоохоронного відомства.
Патрульні негайно відреагували на звернення. Чоловіка, на якого вказали заявники, побачили на вулиці Володимирській, однак той зайшов у під’їзд, не відреагувавши на вимогу полісменів.
Шляхом оперативних заходів патрульні встановили квартиру, де, можливо, заховався порушник.
На вимогу власника житла він відчинив двері й одразу був затриманий патрульними. Чоловіка доставили у відділок поліції. Встановили, що справді перебував у розшуку за крадіжку транспортних засобів.
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