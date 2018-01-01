вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО

У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
На Театральному майдані Луцька один із найпопулірніших у світі брендів напоїв влаштував "Битву смаку".

Дійство триватиме протягом 19 та 20 червня.

Як повідомляють організатори "Битви смаку", Pepsi усього помандрує 18 містами України, в кожному з яких відбудуться розважальні програми з дегустацією напою категорії "кола".

Представниця Pepsi Road Show Валентина Мізюк у Луцьку розповіла, що організатори сподіваються, що таким чином зможуть визначити насправді улюблений напій споживача і подарувати яскраві позитивні емоції учасникам дійств у всіх 18 містах.

У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Pepsi, Битва смаків, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зношеність електромереж на Волині – 86%
Сьогодні, 22:04
У Ратнівському районі – земельний конфлікт
Сьогодні, 21:55
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
Сьогодні, 21:41
Опублікували відео відкритої лекції Олени Палагути
Сьогодні, 21:24
Перинатальний центр у Луцьку можуть відкрити восени
Сьогодні, 21:11
Схожі новини
Респект і «вічне прокляття»: історія про небайдужість від речниці луцьких патрульних Респект і «вічне прокляття»: історія про небайдужість від речниці луцьких патрульних
Сьогодні, 20:36
Чиновник Луцькради підписав документи щодо скандальної новобудови Башкаленка і звільнився Чиновник Луцькради підписав документи щодо скандальної новобудови Башкаленка і звільнився
Сьогодні, 18:29
У Луцьку через негоду затопило квартири. ВІДЕО У Луцьку через негоду затопило квартири. ВІДЕО
Сьогодні, 16:22
Роман Хорзов розкаже лучанам, як створити успішний бізнес Роман Хорзов розкаже лучанам, як створити успішний бізнес
Сьогодні, 14:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зношеність електромереж на Волині – 86%
Сьогодні, 22:04
 0
У Ратнівському районі – земельний конфлікт
Сьогодні, 21:55
 0
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
Сьогодні, 21:41
 0
Опублікували відео відкритої лекції Олени Палагути
Сьогодні, 21:24
 0
Перинатальний центр у Луцьку можуть відкрити восени
Сьогодні, 21:11
 0
Медіа
відео
1/8