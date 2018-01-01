У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
Сьогодні, 21:41
На Театральному майдані Луцька один із найпопулірніших у світі брендів напоїв влаштував "Битву смаку".
Дійство триватиме протягом 19 та 20 червня.
Як повідомляють організатори "Битви смаку", Pepsi усього помандрує 18 містами України, в кожному з яких відбудуться розважальні програми з дегустацією напою категорії "кола".
Представниця Pepsi Road Show Валентина Мізюк у Луцьку розповіла, що організатори сподіваються, що таким чином зможуть визначити насправді улюблений напій споживача і подарувати яскраві позитивні емоції учасникам дійств у всіх 18 містах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дійство триватиме протягом 19 та 20 червня.
Як повідомляють організатори "Битви смаку", Pepsi усього помандрує 18 містами України, в кожному з яких відбудуться розважальні програми з дегустацією напою категорії "кола".
Представниця Pepsi Road Show Валентина Мізюк у Луцьку розповіла, що організатори сподіваються, що таким чином зможуть визначити насправді улюблений напій споживача і подарувати яскраві позитивні емоції учасникам дійств у всіх 18 містах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зношеність електромереж на Волині – 86%
Сьогодні, 22:04
У Ратнівському районі – земельний конфлікт
Сьогодні, 21:55
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
Сьогодні, 21:41
Опублікували відео відкритої лекції Олени Палагути
Сьогодні, 21:24
Перинатальний центр у Луцьку можуть відкрити восени
Сьогодні, 21:11