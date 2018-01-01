У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО





Дійство триватиме протягом 19 та 20 червня.



Як повідомляють організатори "Битви смаку", Pepsi усього помандрує 18 містами України, в кожному з яких відбудуться розважальні програми з дегустацією напою категорії "кола".



Представниця Pepsi Road Show Валентина Мізюк у Луцьку розповіла, що організатори сподіваються, що таким чином зможуть визначити насправді улюблений напій споживача і подарувати яскраві позитивні емоції учасникам дійств у всіх 18 містах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Театральному майдані Луцька один із найпопулірніших у світі брендів напоїв влаштував "Битву смаку".Дійство триватиме протягом 19 та 20 червня.Як повідомляють організатори "Битви смаку", Pepsi усього помандрує 18 містами України, в кожному з яких відбудуться розважальні програми з дегустацією напою категорії "кола".Представниця Pepsi Road Showу Луцьку розповіла, що організатори сподіваються, що таким чином зможуть визначити насправді улюблений напій споживача і подарувати яскраві позитивні емоції учасникам дійств у всіх 18 містах.

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