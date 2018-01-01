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На Волині громада не знає, з ким об’єднатися. ВІДЕО

На Волині громада не знає, з ким об’єднатися. ВІДЕО
На Волині села Чаруків і Вигуричі, які входять до Чаруківської сільської ради, досі не визначилися, з ким об’єднуватися.

Так, у сільраді побоюються, що адмінреформа може порушити їх плани розвитку, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

"В нас є на сьогодні багато перспектив. І ми їх потрохи розвиваємо. А об’єднання наразі не на часі. В нас є території для інвесторів, є ставки, є господарські будівлі", - розповіла голова Чаруківської сільської ради Жанна Пудлік.

Та вибір – рано чи пізно – робити таки доведеться. У законі про децентралізацію йдеться про те, що населені пункти які так і не визначаться, з ким створювати спільну громаду, будуть об’єднані силоміць. Таке рішення Кабінет міністрів України може прийняти вже з початку наступного року.

Та нині питання об’єднання Чаруківської сільської ради з іншими залишається відкритим, як і перспективи розвитку Чарукова та Вигуричів.


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Теги: Чаруків, ОТГ
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