На Волині громада не знає, з ким об’єднатися. ВІДЕО





Так, у сільраді побоюються, що адмінреформа може порушити їх плани розвитку, - йдеться в сюжеті



"В нас є на сьогодні багато перспектив. І ми їх потрохи розвиваємо. А об’єднання наразі не на часі. В нас є території для інвесторів, є ставки, є господарські будівлі", - розповіла голова Чаруківської сільської ради Жанна Пудлік.



Та вибір – рано чи пізно – робити таки доведеться. У законі про децентралізацію йдеться про те, що населені пункти які так і не визначаться, з ким створювати спільну громаду, будуть об’єднані силоміць. Таке рішення Кабінет міністрів України може прийняти вже з початку наступного року.



Та нині питання об’єднання Чаруківської сільської ради з іншими залишається відкритим, як і перспективи розвитку Чарукова та Вигуричів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині села Чаруків і Вигуричі, які входять до Чаруківської сільської ради, досі не визначилися, з ким об’єднуватися.Так, у сільраді побоюються, що адмінреформа може порушити їх плани розвитку, - йдеться в сюжеті 12 каналу "В нас є на сьогодні багато перспектив. І ми їх потрохи розвиваємо. А об’єднання наразі не на часі. В нас є території для інвесторів, є ставки, є господарські будівлі", - розповіла голова Чаруківської сільської радиТа вибір – рано чи пізно – робити таки доведеться. У законі про децентралізацію йдеться про те, що населені пункти які так і не визначаться, з ким створювати спільну громаду, будуть об’єднані силоміць. Таке рішення Кабінет міністрів України може прийняти вже з початку наступного року.Та нині питання об’єднання Чаруківської сільської ради з іншими залишається відкритим, як і перспективи розвитку Чарукова та Вигуричів.

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