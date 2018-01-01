вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 20 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 20 червня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові, Володимир-Волинському очікується суха погода. Температура повітря вночі близько +15…+17 градусів, удень – до +25…+27. Вітер північно-західний, північний і західний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз, погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Батькам волинських дітлахів пропонують оформити Картку Юніора*
Сьогодні, 20:17
У Луцьку – збори власників євроавто. ФОТО
Сьогодні, 20:08
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 20 червня
Сьогодні, 20:00
У Шацьку затримали шахрая, який збирав гроші для «благодійного фонду»
Сьогодні, 19:29
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 червня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 червня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 червня
18 червень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 14 червня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 14 червня
13 червень, 20:00
Насувається потужний циклон: синоптики попереджають про різку зміну погоди Насувається потужний циклон: синоптики попереджають про різку зміну погоди
10 червень, 20:10
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 7 червня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 7 червня
06 червень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Батькам волинських дітлахів пропонують оформити Картку Юніора*
Сьогодні, 20:17
 0
У Луцьку – збори власників євроавто. ФОТО
Сьогодні, 20:08
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 20 червня
Сьогодні, 20:00
 0
У Шацьку затримали шахрая, який збирав гроші для «благодійного фонду»
Сьогодні, 19:29
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 червня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8