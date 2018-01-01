Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 20 червня





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові, Володимир-Волинському очікується суха погода. Температура повітря вночі близько +15…+17 градусів, удень – до +25…+27. Вітер північно-західний, північний і західний, 1-5 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові, Володимир-Волинському очікується суха погода. Температура повітря вночі близько +15…+17 градусів, удень – до +25…+27. Вітер північно-західний, північний і західний, 1-5 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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