Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 20 червня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові, Володимир-Волинському очікується суха погода. Температура повітря вночі близько +15…+17 градусів, удень – до +25…+27. Вітер північно-західний, північний і західний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові, Володимир-Волинському очікується суха погода. Температура повітря вночі близько +15…+17 градусів, удень – до +25…+27. Вітер північно-західний, північний і західний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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