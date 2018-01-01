Чиновник Луцькради підписав документи щодо скандальної новобудови Башкаленка і звільнився

Очільник волинського «Опоблоку», незважаючи на численні порушення, зміг здати житловий комплекс «Луцька рів’єра» в експлуатацію. У цьому йому сприяли політичні баталії, пов’язані із відкликанням депутатів Луцькради.Про це вкотре на своїй сторінці у Facebook написав луцький депутатБільше того, за інформацією Данильчука, на той час ще начальник відділу архітектурно-будівельного контролю міськради15 травня видав наказ та сертифікат про прийняття в експлуатацію будівництва на Ковельській, 29, де власне і розташована скандальна новобудова.«Це так звана «Луцька рів‘єра», яка не на пряму має стосунок до місцевого рига Олександра Башкаленка. Незважаючи на безліч порушень, які були зафіксовані тим же відділом ДАБК, приймається відповідне рішення в той час, коли готувався черговий етап баталій за відкликання депутатів у міській твк, і де представники від опоблоку підсобили владі міста», - написав Данильчук.Він додав, що через два тижні Юрій Маслюк звільнився з посади за власним бажанням.Окрім того, Павло Данильчук оприлюднив копії вже згаданих сертифікату та наказу, підписаних Маслюком.