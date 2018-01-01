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Респект і «вічне прокляття»: історія про небайдужість від речниці луцьких патрульних

Респект і «вічне прокляття»: історія про небайдужість від речниці луцьких патрульних
Прес-секретар управління патрульної поліції Волині Ольга Бузулук розповіла про те, як небайдужий водій врятував чоловіка, який потребував допомоги.

Про це Ольга Бузулук написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, під’їжджаючи до свого ому, побачили чоловіка на землі, біля якого була калюжа крові. Якийсь водій зупинився і вже надавав йому допомогу, перебинтовував руку, давав пити воду.

Потерпілий був напідпитку. Йому викликали "швидку", адже через втрату крові крізь проколоті вени на руці він міг втратити свідомість.

Чоловіка впізнали сусіди. Медики на місці оглянули рану, перебинтували, «товариші» довели додому – неподалік.

Речниця патрульних додала, що побачила в пакеті 2 пляшки, одна з яких була вщент розбита. На асфальті ж була калюжа крові, перемішана зі "смердючим сурогатом". Очевидно, припускає жінка, чоловік спіткнувся і наколовся на пляшку алкоголю: сам себе поранив через свою ж необачність. Сусіди ж кажуть, що алкоголем потерпілий злдовживає частенько.

"Водієві респект, що зупинився, хоч і поспішав, як і я, до малих дітей. Каже, що так і має бути. Підтримую. Продавцям сурогату (а ми в районі Львівської знаємо і бачимо, де продають), - вічне прокляття", - йдеться у дописі.

Респект і «вічне прокляття»: історія про небайдужість від речниці луцьких патрульних
Респект і «вічне прокляття»: історія про небайдужість від речниці луцьких патрульних

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Теги: допомога, Ольга Бузулук, Луцьк
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