Перинатальний центр у Луцьку можуть відкрити восени
Сьогодні, 21:11
Якщо все йтиме за планом, то відкриття Волинського обласного перинатального центру відбудеться у жовтні-листопаді цього року.
Про це розповів заступник начальника управління капітального будівництва ОДА Станіслав Наумчик, - пише Конкурент.
«Точної дати відкриття ще не готовий назвати. Адже нам треба бачити, коли кошти надійдуть, особливо на устаткування. Однак очікуємо це відкриття на жовтень-листопад», – зазначив Станіслав Наумчик.
Також чимало лучан бентежив той факт, що поблизу перинатального центру, там де є підземні комунікації, розрили траншеї. Однак Станіслав Наумчик сказав, що ці роботи проводить ДКП «Луцьктепло» і вони жодного стосунку до проекту перинатального центру не мають. До того ж жодним чином не впливають на дату його відкриття.
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Про це розповів заступник начальника управління капітального будівництва ОДА Станіслав Наумчик, - пише Конкурент.
«Точної дати відкриття ще не готовий назвати. Адже нам треба бачити, коли кошти надійдуть, особливо на устаткування. Однак очікуємо це відкриття на жовтень-листопад», – зазначив Станіслав Наумчик.
Також чимало лучан бентежив той факт, що поблизу перинатального центру, там де є підземні комунікації, розрили траншеї. Однак Станіслав Наумчик сказав, що ці роботи проводить ДКП «Луцьктепло» і вони жодного стосунку до проекту перинатального центру не мають. До того ж жодним чином не впливають на дату його відкриття.
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