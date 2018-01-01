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Перинатальний центр у Луцьку можуть відкрити восени

Перинатальний центр у Луцьку можуть відкрити восени
Якщо все йтиме за планом, то відкриття Волинського обласного перинатального центру відбудеться у жовтні-листопаді цього року.

Про це розповів заступник начальника управління капітального будівництва ОДА Станіслав Наумчик, - пише Конкурент.

«Точної дати відкриття ще не готовий назвати. Адже нам треба бачити, коли кошти надійдуть, особливо на устаткування. Однак очікуємо це відкриття на жовтень-листопад», – зазначив Станіслав Наумчик.

Також чимало лучан бентежив той факт, що поблизу перинатального центру, там де є підземні комунікації, розрили траншеї. Однак Станіслав Наумчик сказав, що ці роботи проводить ДКП «Луцьктепло» і вони жодного стосунку до проекту перинатального центру не мають. До того ж жодним чином не впливають на дату його відкриття.


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Теги: перинатальний центр, Волинь
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