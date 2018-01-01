Опублікували відео відкритої лекції Олени Палагути
Сьогодні, 21:24
У мережі опублікували відеоверсію лекції топ-менеджера групи компаній «Континіум» Олени Палагути.
Відео оприлюднили на сторінці руху «Свідомі» у Facebook.
«А ось і відеоверсія нашої відкритої розмови із топ-менеджером групи компаній «Континіум» Оленою Палагутою. Її досвід розвитку успішних брендів групи насправді корисний, цікавий та мотивуючий!» - йдеться у коментарі до відео.
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Відео оприлюднили на сторінці руху «Свідомі» у Facebook.
«А ось і відеоверсія нашої відкритої розмови із топ-менеджером групи компаній «Континіум» Оленою Палагутою. Її досвід розвитку успішних брендів групи насправді корисний, цікавий та мотивуючий!» - йдеться у коментарі до відео.
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