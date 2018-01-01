вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Опублікували відео відкритої лекції Олени Палагути

Опублікували відео відкритої лекції Олени Палагути
У мережі опублікували відеоверсію лекції топ-менеджера групи компаній «Континіум» Олени Палагути.

Відео оприлюднили на сторінці руху «Свідомі» у Facebook.

«А ось і відеоверсія нашої відкритої розмови із топ-менеджером групи компаній «Континіум» Оленою Палагутою. Її досвід розвитку успішних брендів групи насправді корисний, цікавий та мотивуючий!» - йдеться у коментарі до відео.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лекція, Олена Палагута
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ратнівському районі – земельний конфлікт
Сьогодні, 21:55
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
Сьогодні, 21:41
Опублікували відео відкритої лекції Олени Палагути
Сьогодні, 21:24
Перинатальний центр у Луцьку можуть відкрити восени
Сьогодні, 21:11
Всі свої: «хрестовий похід» Тимошенко проти медичної реформи
Сьогодні, 20:53
Схожі новини
Лекція Олени Палагути зібрала аншлаг у луцькому «Промені» Лекція Олени Палагути зібрала аншлаг у луцькому «Промені»
08 червень, 12:00
У луцькому «Промені» виступатиме топ-менеджер Олена Палагута У луцькому «Промені» виступатиме топ-менеджер Олена Палагута
30 травень, 18:00
Лучанам розкажуть, як досягнути успіху за допомогою медитації Лучанам розкажуть, як досягнути успіху за допомогою медитації
30 травень, 12:07
«Єдиний правильний шлях – змінюватись», – Петро Пилипюк на «Школі свідомого громадянина» «Єдиний правильний шлях – змінюватись», – Петро Пилипюк на «Школі свідомого громадянина»
28 квітень, 12:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зношеність електромереж на Волині – 86%
Сьогодні, 22:04
 0
У Ратнівському районі – земельний конфлікт
Сьогодні, 21:55
 0
У центрі Луцька – «Битва смаку» від Pepsi. ФОТО
Сьогодні, 21:41
 0
Опублікували відео відкритої лекції Олени Палагути
Сьогодні, 21:24
 0
Перинатальний центр у Луцьку можуть відкрити восени
Сьогодні, 21:11
 0
Медіа
відео
1/8