Опублікували відео відкритої лекції Олени Палагути

лекції топ-менеджера групи компаній «Континіум» Олени Палагути.



Відео оприлюднили на сторінці руху «Свідомі» у Facebook.



«А ось і відеоверсія нашої відкритої розмови із топ-менеджером групи компаній «Континіум» Оленою Палагутою. Її досвід розвитку успішних брендів групи насправді корисний, цікавий та мотивуючий!» - йдеться у коментарі до відео.







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