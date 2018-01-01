У Ратнівському районі – земельний конфлікт





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Уже понад місяць навколо земель сіл Залісся та Заболоття точаться конфлікти. Посадовці селищної ради вчасно не повідомили місцевим мешканцям про те, що інвестор, який має намір обробляти місцеві землі, взявся їх кропити від бур’янів.



Кілька разів з цього приводу в селищі Заболоття збирали збори. Селищний голова Валерій Свіржевський вже визнав, що вина за ним. Але окремі депутати вирішили зібрати комісію.



Члени комісії почали опитувати всіх за чергою. Про те, що все було на законних підставах розповів перший заступник голови Ратнівської РДА Євген Савлук.



Свою вину ще раз визнав Заболотівський селищний голова Валерій Свіржевський. І додав, що в ОТГ є проблема інвентаризації земель, над чим потрібно працювати.



Також, за словами селищного голови Заболоття, вже в цю неділю усі сторони - влада, інвестор та громада – вкотре сядуть за стіл переговорів, аби викорінити усі непорозуміння.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Скандал довкола земель у Ратнівському районі взялися врегульовувати у профільній комісії Волинської обласної ради. Для цього скликали всіх причетних до конфлікту, аби обговорити ситуацію.Про це повідомляє Перший із посиланням на Сфера-ТВ.Уже понад місяць навколо земель сіл Залісся та Заболоття точаться конфлікти. Посадовці селищної ради вчасно не повідомили місцевим мешканцям про те, що інвестор, який має намір обробляти місцеві землі, взявся їх кропити від бур’янів.Кілька разів з цього приводу в селищі Заболоття збирали збори. Селищний головавже визнав, що вина за ним. Але окремі депутати вирішили зібрати комісію.Члени комісії почали опитувати всіх за чергою. Про те, що все було на законних підставах розповів перший заступник голови Ратнівської РДАСвою вину ще раз визнав Заболотівський селищний голова Валерій Свіржевський. І додав, що в ОТГ є проблема інвентаризації земель, над чим потрібно працювати.Також, за словами селищного голови Заболоття, вже в цю неділю усі сторони - влада, інвестор та громада – вкотре сядуть за стіл переговорів, аби викорінити усі непорозуміння.

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