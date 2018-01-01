Зношеність електромереж на Волині – 86%

Електромережі на Волині зношені на 86%, що є одним із найвищих показників серед українських регіонів.Про це у Facebook написав заступник голови ОДАЗа словами Кошарука, Волинь має одні з найбільш зношених в Україні елемережі (86%). Із 22,3 тисячі кілометрів мереж (0,4-10 кВ) підлягають повній заміні та реконструкції 4,6 тисячі кілометрів, що приблизно коштує 4,5 мільярда гривень).«Однак попередньо узгоджена цифра для «Волиньобленерго» (згідно з діючим тарифом) - 109 млн грн. За ці кошти енергетики планують провести роботи на найпроблемніших місцях. Зокрема, будівництво 47 розвантажувальних підстанцій, будівництво ПС 110/20/10 кВ «Луцьк-105», заміна на ПС Ковельської філії 41 масляного вимикача на вакуумний, відновлення 3.88 км аварійних мереж в с.Світязь Шацького р-ну», - йдеться в дописі.