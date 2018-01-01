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Екс-депутат Луцької міськради потрапив в аварію

Екс-депутат Луцької міськради потрапив в аварію
Водій автомобіля на литовських номерах скоїв ДТП, зіткнувшись із машиною колишнього депутата Луцької міськради Олега Іванюка та маршруткою.

Про це Іванюк написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Іванюка, автопригода трапилася сьогодні, 19 червня. Винуватець – водій автомобіля на литовській реєстрації.

«Заїхав мені сьогодні в бампер на пішоходному переході. Потім здав і ще «поправив» маршрутку. Каже - сплутав педалі...» - йдеться в дописі.


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Теги: ДТП, Луцьк
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Коментарі 1
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ахахаха...педалі сплутав)) як весело...
бляхар - він хоть автошколу в очі бачів?
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