Екс-депутат Луцької міськради потрапив в аварію

Олега Іванюка та маршруткою.



Про це Іванюк написав на своїй сторінці у Facebook.



За словами Іванюка, автопригода трапилася сьогодні, 19 червня. Винуватець – водій автомобіля на литовській реєстрації.



«Заїхав мені сьогодні в бампер на пішоходному переході. Потім здав і ще «поправив» маршрутку. Каже - сплутав педалі...» - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій автомобіля на литовських номерах скоїв ДТП, зіткнувшись із машиною колишнього депутата Луцької міськрадита маршруткою.Про це Іванюк написав на своїй сторінці у Facebook.За словами Іванюка, автопригода трапилася сьогодні, 19 червня. Винуватець – водій автомобіля на литовській реєстрації.«Заїхав мені сьогодні в бампер на пішоходному переході. Потім здав і ще «поправив» маршрутку. Каже - сплутав педалі...» - йдеться в дописі.

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