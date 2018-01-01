Екс-депутат Луцької міськради потрапив в аварію
Сьогодні, 22:22
Водій автомобіля на литовських номерах скоїв ДТП, зіткнувшись із машиною колишнього депутата Луцької міськради Олега Іванюка та маршруткою.
Про це Іванюк написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Іванюка, автопригода трапилася сьогодні, 19 червня. Винуватець – водій автомобіля на литовській реєстрації.
«Заїхав мені сьогодні в бампер на пішоходному переході. Потім здав і ще «поправив» маршрутку. Каже - сплутав педалі...» - йдеться в дописі.
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Про це Іванюк написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Іванюка, автопригода трапилася сьогодні, 19 червня. Винуватець – водій автомобіля на литовській реєстрації.
«Заїхав мені сьогодні в бампер на пішоходному переході. Потім здав і ще «поправив» маршрутку. Каже - сплутав педалі...» - йдеться в дописі.
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