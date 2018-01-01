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Як тренуються бійці 14-ї бригади. ФОТО

Як тренуються бійці 14-ї бригади. ФОТО
Військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади вдосконалюють навички володіння всіма видами зброї.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-служби 14-ї ОМБР у соціальній мережі Facebook.

Головний обов’язок військових – захист України. «Для цього кожен із нас, незалежно від звання, посади чи підрозділу, в якому служить, на передових рубежах і на полігонах, наполегливо відточує досвід, здобутий за час війни, вдосконалює навички володіння всіма видами зброї, яка буде використана проти ворога», - йдеться у повідомленні.

Тож прес-служба опублікувала світлини навчань бійців 14-ї окремої механізованої бригади.


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Теги: військові, Волинь
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