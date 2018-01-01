У центрі Ковеля замінюють лавки
Сьогодні, 00:23
У центрі Ковеля поблизу фонтану встановлюють нові лавки (парапети).
Про це пише Ковельпост.
Як повідомив начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства міськради Андрій Стернічук, роботи з виготовлення та встановлення нових дерев'яних (дубових) парепетів виконує комунальне підприємство «Добробут». На ці потреби з міського бюджету виділено 60 тисяч гривень.
Крім того, за ці кошти буде відремонтовано зіпсовані лавки на бульварі Лесі Українки. Старі парапети демонтовані.
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Про це пише Ковельпост.
Як повідомив начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства міськради Андрій Стернічук, роботи з виготовлення та встановлення нових дерев'яних (дубових) парепетів виконує комунальне підприємство «Добробут». На ці потреби з міського бюджету виділено 60 тисяч гривень.
Крім того, за ці кошти буде відремонтовано зіпсовані лавки на бульварі Лесі Українки. Старі парапети демонтовані.
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