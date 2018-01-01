У центрі Ковеля замінюють лавки





Про це пише



Як повідомив начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства міськради Андрій Стернічук, роботи з виготовлення та встановлення нових дерев'яних (дубових) парепетів виконує комунальне підприємство «Добробут». На ці потреби з міського бюджету виділено 60 тисяч гривень.



Крім того, за ці кошти буде відремонтовано зіпсовані лавки на бульварі Лесі Українки. Старі парапети демонтовані.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Ковеля поблизу фонтану встановлюють нові лавки (парапети).Про це пише Ковельпост Як повідомив начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства міськради, роботи з виготовлення та встановлення нових дерев'яних (дубових) парепетів виконує комунальне підприємство «Добробут». На ці потреби з міського бюджету виділено 60 тисяч гривень.Крім того, за ці кошти буде відремонтовано зіпсовані лавки на бульварі Лесі Українки. Старі парапети демонтовані.

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