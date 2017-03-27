На Волині призупинили трансляцію телеканалу UA: Перший

Через передавач у Ковелі призупинено аналогову трансляцію телеканалу UA: ПЕРШИЙ.Про це йдеться у заяві телеканалу.Також призупинено трансляцію через передавачі у містах Білопілля, Вінниця, Дніпро, Ізюм, Київ, Одеса, Тернопіль та Чернігів.Сигнал аналогового мовлення припинено постачальником послуг – Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (концерн РРТ) – через несплату за трансляції зі сторони НСТУ.Із квітня 2018 року грошей на оплату трансляції в бюджеті, виділеному Верховною Радою Суспільному, не передбачено зовсім. Це призвело до появи заборгованості перед РРТ обсягом 75,12 мільйона гривень.У розподілі видатків державного бюджету України на 2018 рік зазначено, що фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України є вдвічі меншою від суми, гарантованої законом. Урізане вдвічі фінансування не передбачає необхідних коштів на оплату трансляцій.Для оплати всіх трансляцій НСТУ необхідно 330 мільйонів гривень на рік, проте виділено і передбачено в плані бюджетних асигнувань лише 54,7 мільйона.НСТУ неодноразово зверталася до уряду з приводу критичної ситуації через незаконне недофінансування та попереджала, що це може призвести до відключення аналогового мовлення.Наразі правління ПАТ «НСТУ» змушене констатувати небажання влади профінансувати суспільне мовлення, що спричинило призупинення аналогової трансляції телеканалу UA: ПЕРШИЙ.Концерн РРТ поінформував НСТУ, що призупинення аналогової трансляції UA: ПЕРШИЙ відбуватиметься щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора й триватиме до моменту погашення боргу.Від відключення аналогових трансляцій найбільше постраждають глядачі у невеликих населених пунктах – маленьких містах та селах, адже там не представлено мережі кабельних операторів.