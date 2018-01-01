Хірургія - це не тільки операційна, - волинський лікар
Сьогодні, 08:32
Одна із шести лікарів хірургічного відділення Волинського обласного госпіталю ветеранів війни Оксана Шкаровецька мріяла про медицину з дитинства.
Про це повідомляє ВРД НСТУ у Facebook.
Вона розповідає, що медицину обрала ще в дитинстві. А от хірургія привабила тим, що це – робота на результат.
«Прийшов пацієнт. Його прооперували, і через 10-14 днів ти бачиш результат своєї роботи», - каже лікар.
Хірургія – це не лише робота в операційній. Це і щоденні огляди, коригування лікування, перев’язки. При роботі з кістками часто доводиться використовувати «нежіночі» інструменти: долото, шуруповерт тощо.
Дискримінації з боку чоловіків Оксана Шкаровецька ніколи не відчувала.
Детальніше про особливості хірургії, взаємини з колегами-чоловіками та покликання до медицини – у відео.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ у Facebook.
Вона розповідає, що медицину обрала ще в дитинстві. А от хірургія привабила тим, що це – робота на результат.
«Прийшов пацієнт. Його прооперували, і через 10-14 днів ти бачиш результат своєї роботи», - каже лікар.
Хірургія – це не лише робота в операційній. Це і щоденні огляди, коригування лікування, перев’язки. При роботі з кістками часто доводиться використовувати «нежіночі» інструменти: долото, шуруповерт тощо.
Дискримінації з боку чоловіків Оксана Шкаровецька ніколи не відчувала.
Детальніше про особливості хірургії, взаємини з колегами-чоловіками та покликання до медицини – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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