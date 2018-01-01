Хірургія - це не тільки операційна, - волинський лікар

Одна із шести лікарів хірургічного відділення Волинського обласного госпіталю ветеранів війнимріяла про медицину з дитинства.Про це повідомляє ВРД НСТУ у Facebook.Вона розповідає, що медицину обрала ще в дитинстві. А от хірургія привабила тим, що це – робота на результат.«Прийшов пацієнт. Його прооперували, і через 10-14 днів ти бачиш результат своєї роботи», - каже лікар.Хірургія – це не лише робота в операційній. Це і щоденні огляди, коригування лікування, перев’язки. При роботі з кістками часто доводиться використовувати «нежіночі» інструменти: долото, шуруповерт тощо.Дискримінації з боку чоловіків Оксана Шкаровецька ніколи не відчувала.Детальніше про особливості хірургії, взаємини з колегами-чоловіками та покликання до медицини – у відео.