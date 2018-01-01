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Тіло потопельника на Волині водолази знайшли тільки на другий день

Тіло потопельника на Волині водолази знайшли тільки на другий день
В озері Пулемецьке на Волині втопився 40-річний мешканець села Залісся.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Шацького відділення поліції у Facebook.

У селі Залісся на озері Пулемецьке місцевий житель (1978 року народження), купаючись, відплив на значну відстань від берега та зник з поля зору.

Група водолазів Шацького відділу УДСНС в області лише вранці наступного дня розшукали тіло чоловіка на глибині близько 3-х метрів.

Ознак насильницької смерті не виявлено

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Теги: потопельник, смерть, Волинь
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