Тіло потопельника на Волині водолази знайшли тільки на другий день
Сьогодні, 06:54
В озері Пулемецьке на Волині втопився 40-річний мешканець села Залісся.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Шацького відділення поліції у Facebook.
У селі Залісся на озері Пулемецьке місцевий житель (1978 року народження), купаючись, відплив на значну відстань від берега та зник з поля зору.
Група водолазів Шацького відділу УДСНС в області лише вранці наступного дня розшукали тіло чоловіка на глибині близько 3-х метрів.
Ознак насильницької смерті не виявлено
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Шацького відділення поліції у Facebook.
У селі Залісся на озері Пулемецьке місцевий житель (1978 року народження), купаючись, відплив на значну відстань від берега та зник з поля зору.
Група водолазів Шацького відділу УДСНС в області лише вранці наступного дня розшукали тіло чоловіка на глибині близько 3-х метрів.
Ознак насильницької смерті не виявлено
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Хірургія - це не тільки операційна, - волинський лікар
Сьогодні, 08:32
На Волині призупинили трансляцію телеканалу UA: Перший
Сьогодні, 08:10
Тіло потопельника на Волині водолази знайшли тільки на другий день
Сьогодні, 06:54
У Старому місті – новий скандал через будівництво
Сьогодні, 06:07
На Волині відшукали кинджал брата Лесі Українки
Сьогодні, 04:45