вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Підприємець 2 роки незаконно користувався ставком під Луцьком

Підприємець 2 роки незаконно користувався ставком під Луцьком
Господарський суд Волинської області задовольнив позов прокуратури Волині в інтересах Городищенської сільради Луцького району та зобов’язав підприємця повернути громаді земельну ділянку водного фонду площею понад 10 га й вартістю 6,6 мільйона гривень, яку він використовує безпідставно.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Десять років – до 21 лютого 2016 року – підприємець орендував ділянку з розташованим на ній ставком згідно з укладеним із сільською радою договором.

Проте у березні 2016 року громада відмовила орендарю у продовженні дії цього договору, зваживши на наявну заборгованість зі сплати орендної плати та позицію місцевих мешканців, які були незадоволені тим, що на орендованій ділянці вчиняються правопорушення.

Попри припинення дії договору оренди, підприємець і надалі продовжував користуватися ділянкою без будь-яких правових підстав.

Прокурори в суді домоглися повернення земельної ділянки громаді.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ставок, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підприємець 2 роки незаконно користувався ставком під Луцьком
Сьогодні, 00:52
У центрі Ковеля замінюють лавки
Сьогодні, 00:23
20 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Як тренуються бійці 14-ї бригади. ФОТО
19 червень, 23:03
Екс-депутат Луцької міськради потрапив в аварію
19 червень, 22:22
Схожі новини
Волинянин, який через невдале пірнання опинився в інвалідному візку, потребує допомоги Волинянин, який через невдале пірнання опинився в інвалідному візку, потребує допомоги
10 червень, 18:33
На волинському водосховищі розперезалися браконьєри На волинському водосховищі розперезалися браконьєри
04 травень, 00:46
Як тренуються бійці 14-ї бригади. ФОТО Як тренуються бійці 14-ї бригади. ФОТО
19 червень, 23:03
Зношеність електромереж на Волині – 86% Зношеність електромереж на Волині – 86%
19 червень, 22:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Підприємець 2 роки незаконно користувався ставком під Луцьком
Сьогодні, 00:52
 0
У центрі Ковеля замінюють лавки
Сьогодні, 00:23
 0
20 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Як тренуються бійці 14-ї бригади. ФОТО
19 червень, 23:03
 0
Екс-депутат Луцької міськради потрапив в аварію
19 червень, 22:22
 0
Медіа
відео
1/8