Підприємець 2 роки незаконно користувався ставком під Луцьком
Сьогодні, 00:52
Господарський суд Волинської області задовольнив позов прокуратури Волині в інтересах Городищенської сільради Луцького району та зобов’язав підприємця повернути громаді земельну ділянку водного фонду площею понад 10 га й вартістю 6,6 мільйона гривень, яку він використовує безпідставно.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Десять років – до 21 лютого 2016 року – підприємець орендував ділянку з розташованим на ній ставком згідно з укладеним із сільською радою договором.
Проте у березні 2016 року громада відмовила орендарю у продовженні дії цього договору, зваживши на наявну заборгованість зі сплати орендної плати та позицію місцевих мешканців, які були незадоволені тим, що на орендованій ділянці вчиняються правопорушення.
Попри припинення дії договору оренди, підприємець і надалі продовжував користуватися ділянкою без будь-яких правових підстав.
Прокурори в суді домоглися повернення земельної ділянки громаді.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Десять років – до 21 лютого 2016 року – підприємець орендував ділянку з розташованим на ній ставком згідно з укладеним із сільською радою договором.
Проте у березні 2016 року громада відмовила орендарю у продовженні дії цього договору, зваживши на наявну заборгованість зі сплати орендної плати та позицію місцевих мешканців, які були незадоволені тим, що на орендованій ділянці вчиняються правопорушення.
Попри припинення дії договору оренди, підприємець і надалі продовжував користуватися ділянкою без будь-яких правових підстав.
Прокурори в суді домоглися повернення земельної ділянки громаді.
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