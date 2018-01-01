Басейн замість підвалу: село поблизу Луцька постраждало від підтоплення
Сьогодні, 02:05
У селі Липини поблизу Луцька внаслідок сильної зливи затопило підвали будинків на двох вулицях.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Зінаїда Перванчук мешкає в Липинах вже десять років. Після понеділкової зливи її підвал перетворився на басейн. Банки з консервацією, взуття, одяг, овочі - все плавало. Проте, навіть наступного дня після негоди підвал затоплений.
Господиня каже, що вода може почати раптово набиратися. Скоріш усього - продовжує текти з ґрунту. Пенсіонерка каже, що раніше проблем із підтопленням не було. А от останні два роки постійно позичає в сусідів помпу аби викачати воду із підвалу.
Пані Зінаїда стверджує, що вода тече з вулиці. Для її затримання навіть поклала мішки з піском. Проте вони не допомагають. Дорогу місцева влада обіцяє зробити вже декілька років.
Загалом у Липинах підтопило дві вулиці: Соломії Крушельницької та Ветеранів. Щодо останньої, то проблему теж обіцяють вирішити невдовзі До цього вмовляли людей, аби дозволили прокласти водовідвідну трубу через їхні городи в поля. Погодження так і не отримали. Тому піднімуть рівень дороги.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Зінаїда Перванчук мешкає в Липинах вже десять років. Після понеділкової зливи її підвал перетворився на басейн. Банки з консервацією, взуття, одяг, овочі - все плавало. Проте, навіть наступного дня після негоди підвал затоплений.
Господиня каже, що вода може почати раптово набиратися. Скоріш усього - продовжує текти з ґрунту. Пенсіонерка каже, що раніше проблем із підтопленням не було. А от останні два роки постійно позичає в сусідів помпу аби викачати воду із підвалу.
Пані Зінаїда стверджує, що вода тече з вулиці. Для її затримання навіть поклала мішки з піском. Проте вони не допомагають. Дорогу місцева влада обіцяє зробити вже декілька років.
Загалом у Липинах підтопило дві вулиці: Соломії Крушельницької та Ветеранів. Щодо останньої, то проблему теж обіцяють вирішити невдовзі До цього вмовляли людей, аби дозволили прокласти водовідвідну трубу через їхні городи в поля. Погодження так і не отримали. Тому піднімуть рівень дороги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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