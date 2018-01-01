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Луцький депутат потрапив до рейтингу VIP-«євробляхарів»

Луцький депутат потрапив до рейтингу VIP-«євробляхарів»
Депутат Луцької міськради Микита Рабан потрапив до топ-5 представників влади, які користуються авто на іноземній реєстрації.

Про це йдеться у дослідженні аналітиків проекту Декларації на Bihus.Info.

Авто на єврономерах можна часто помітити в деклараціях чиновників, і їх кількість лише подвоюється щороку. Якщо до 2016 року чиновники пригнали 52 євробляхи, то в 2016 вже 136, а в 2017 – 269. Протягом січня-травня 2018 року ці фірми встигли придбати 430 транспортних засобів іноземних громадян або компаній.

Так, якщо рядові українці зазвичай привозять собі бюджетні машини, то у держслужбовців нерідко можна побачити моделі і дорожчі.

Серед найбільших прихильників євроблях лідирують представники Закарпаття. Перше місце вже другий рік поспіль займає депутат Ужгородської міської ради Михайло Чурило. Якщо у 2016 році він орендував BMW 750 і Mercedes-Benz S350 чеських компаній, то в 2017-му до них додалася ще й третя машина Mercedes-Benz S500.

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На другому і третьому місцях рейтингу виявилися брати Ярослав і Василь Думини з міста Рахова на Закарпатті. Перший є депутатом міської ради, другий – районної. Ярослав Думин задекларував Mercedes-Benz GLC і Mini Cooper на польській реєстрації, а Василь Jeep Grand Cherokee і Audi A6 Limousine.

Цікаво, що Jeep Grand Cherokee і Mini Cooper записані на польську компанію Du-men Sp.z o.o, засновниками якої є самі Ярослав і Василь Думини.

А ось депутат Запорізької обласної ради Артур Сорт у 2017 році придбав собі люксову Maserati Ghibli 2013 року випуску.

У щорічній декларації він вказав її на праві користування від американської компанії, але у травні 2018 року подав форму змін, в якій повідомив, що авто було розмитнено і оформлено на нього самого.

І замикає п’ятірку фіналістів депутат Луцької міської ради Микита Рабан, який їздить на Chrysler Crossfire на литовських номерах.

Луцький депутат потрапив до рейтингу VIP-«євробляхарів»

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Теги: Микита Рабан, автомобіль
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