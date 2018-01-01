Курс валют у Луцьку на 20 червня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.118, а продаж - 26.439.
Євро при купівлі становить - 30.218, при продажу - 30.833.
Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.431.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.663, продаж - 7.333.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 30.218, при продажу - 30.833.
Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.431.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.663, продаж - 7.333.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили, скільки коштують пологи в Луцьку
Сьогодні, 09:21
У Луцьку під мостом – купи сміття. ФОТО
Сьогодні, 09:16
Курс валют у Луцьку на 20 червня
Сьогодні, 09:00
Хірургія - це не тільки операційна, - волинський лікар
Сьогодні, 08:32
На Волині призупинили трансляцію телеканалу UA: Перший
Сьогодні, 08:10