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Курс валют у Луцьку на 20 червня

Курс валют у Луцьку на 20 червня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.118, а продаж - 26.439.

Євро при купівлі становить - 30.218, при продажу - 30.833.

Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.431.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.663, продаж - 7.333.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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