Курс валют у Луцьку на 20 червня





Євро при купівлі становить - 30.218, при продажу - 30.833.



Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.431.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.663, продаж - 7.333.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.118, а продаж - 26.439.Євро при купівлі становить - 30.218, при продажу - 30.833.Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.431.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.663, продаж - 7.333.

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