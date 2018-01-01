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У Луцьку під мостом – купи сміття. ФОТО

У Луцьку під мостом – купи сміття. ФОТО
У Луцьку під мостом на проспекті Перемоги – купа невивезеного сміття. Тож, місцеві мешканці нарікають на безлад, сморід у тому місці. А також скаржаться на безхатьків, які там постійно перебувають.

Про це написала у facebook групі "Теревені про Луцьк" Ольга Драченко.

"Пр. Перемоги, під мостом!!! І так кожен ранок!!! За якій вивіз сміття ми сплачуємо? Моє сміття ніхто не вивозить! А бомжи, це просто окраса нашого мікрорайону!!! Потужна праця нашої влади! Раніше такого не було! Дуже сумно!", - йдеться у дописі.

У Луцьку під мостом – купи сміття. ФОТО
У Луцьку під мостом – купи сміття. ФОТО
У Луцьку під мостом – купи сміття. ФОТО

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Теги: Луцьк, сміття, Перемоги
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Коментарі 2
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З Теремно другий тиждень не вивозять. То жах якийсь.
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Бухають на камеру... Поліція, агов! Фас!
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