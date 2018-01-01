У Луцьку під мостом – купи сміття. ФОТО

У Луцьку під мостом на проспекті Перемоги – купа невивезеного сміття. Тож, місцеві мешканці нарікають на безлад, сморід у тому місці. А також скаржаться на безхатьків, які там постійно перебувають.Про це написала у facebook групі "Теревені про Луцьк""Пр. Перемоги, під мостом!!! І так кожен ранок!!! За якій вивіз сміття ми сплачуємо? Моє сміття ніхто не вивозить! А бомжи, це просто окраса нашого мікрорайону!!! Потужна праця нашої влади! Раніше такого не було! Дуже сумно!", - йдеться у дописі.