У Луцьку в чергах до дитсадочків – 800 дітей
Сьогодні, 09:32
У Луцьку в черзі на навчання в дитсадках перебуває 800 дітей.
Про це йшлося у середу, 20 червня, під час виконкому Луцькради.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що більше 10 700 дітей навчаються у дитсадочках.
Завантаженість закладів дошкільної освіти висока: на 100 місць виховується 148 дітей. Однак 51 дитину батьків учасників АТО прийняли поза чергою.
«Соціальна напруга трохи знялась, адже торік було 1000 дітей у черзі. Але проблема є», - додала Лещенко.
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Про це йшлося у середу, 20 червня, під час виконкому Луцькради.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що більше 10 700 дітей навчаються у дитсадочках.
Завантаженість закладів дошкільної освіти висока: на 100 місць виховується 148 дітей. Однак 51 дитину батьків учасників АТО прийняли поза чергою.
«Соціальна напруга трохи знялась, адже торік було 1000 дітей у черзі. Але проблема є», - додала Лещенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Беріть у садочки міста, тільки дітей які у ньому проживають і все буде добре.
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