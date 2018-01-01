У Луцьку в чергах до дитсадочків – 800 дітей

У Луцьку в черзі на навчання в дитсадках перебуває 800 дітей.Про це йшлося у середу, 20 червня, під час виконкому Луцькради.Начальник управління освітирозповіла, що більше 10 700 дітей навчаються у дитсадочках.Завантаженість закладів дошкільної освіти висока: на 100 місць виховується 148 дітей. Однак 51 дитину батьків учасників АТО прийняли поза чергою.«Соціальна напруга трохи знялась, адже торік було 1000 дітей у черзі. Але проблема є», - додала Лещенко.