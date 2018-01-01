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У Луцьку в чергах до дитсадочків – 800 дітей

У Луцьку в чергах до дитсадочків – 800 дітей
У Луцьку в черзі на навчання в дитсадках перебуває 800 дітей.

Про це йшлося у середу, 20 червня, під час виконкому Луцькради.

Начальник управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що більше 10 700 дітей навчаються у дитсадочках.

Завантаженість закладів дошкільної освіти висока: на 100 місць виховується 148 дітей. Однак 51 дитину батьків учасників АТО прийняли поза чергою.

«Соціальна напруга трохи знялась, адже торік було 1000 дітей у черзі. Але проблема є», - додала Лещенко.

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Теги: дитсадок, Луцьк, черги
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Коментарі 1
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Беріть у садочки міста, тільки дітей які у ньому проживають і все буде добре.
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