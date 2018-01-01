Літні канікули: на відпочинок хочуть відправити понад 4 тисячі дітей з Луцька

Упродовж літнього періоду 2018 року планують оздоровити 4375 дітей з Луцька.Про це йшлося у середу, 20 червня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління освітиповідомила, що станом на 20 червня охоплено відпочинком 3922 дітей (3612 дітей – за кошти міського бюджету, 310 дітей – за кошти батьків) у 26 таборах із денним перебуванням на базі 26 шкіл. Окрім того, на базі цих таборів працює 26 мовних таборів.У дитячому позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Ровесник» хочуть оздоровити 800 дітей.«Буде функціонувати чотири зміни. Зараз працює школа «Ерудит», - зазначила Лещенко.Загалом на оздоровлення дітей витратять понад 5 мільйонів гривень.