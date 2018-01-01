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Літні канікули: на відпочинок хочуть відправити понад 4 тисячі дітей з Луцька

Літні канікули: на відпочинок хочуть відправити понад 4 тисячі дітей з Луцька
Упродовж літнього періоду 2018 року планують оздоровити 4375 дітей з Луцька.

Про це йшлося у середу, 20 червня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління освіти Зіновія Лещенко повідомила, що станом на 20 червня охоплено відпочинком 3922 дітей (3612 дітей – за кошти міського бюджету, 310 дітей – за кошти батьків) у 26 таборах із денним перебуванням на базі 26 шкіл. Окрім того, на базі цих таборів працює 26 мовних таборів.

У дитячому позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Ровесник» хочуть оздоровити 800 дітей.

«Буде функціонувати чотири зміни. Зараз працює школа «Ерудит», - зазначила Лещенко.

Загалом на оздоровлення дітей витратять понад 5 мільйонів гривень.

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Теги: відпочинок, табір, Луцьк
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