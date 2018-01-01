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У Луцьку магазин попався на продажі «нічного» алкоголю

У Луцьку магазин попався на продажі «нічного» алкоголю
Магазин «Продукти», що працює на вулиці Захарова у Луцьку потрапив до переліку порушників, продавці якого вночі незаконно торгують алкоголем.

Про це на своїй сторінці у Facebook написали представники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Так, вночі 20 червня, продавець цього магазину відпустила молодикам дві пляшки напою «Garage», чим порушила рішення міськради.

Інспектори-муніципали склали на порушницю адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП, який буде передано на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання для визначення міри покарання.
У Луцьку магазин попався на продажі «нічного» алкоголю
У Луцьку магазин попався на продажі «нічного» алкоголю

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Теги: муніципали, алкоголь, магазин
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