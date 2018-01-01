У Луцьку магазин попався на продажі «нічного» алкоголю

Магазин «Продукти», що працює на вулиці Захарова у Луцьку потрапив до переліку порушників, продавці якого вночі незаконно торгують алкоголем.Про це на своїй сторінці у Facebook написали представники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.Так, вночі 20 червня, продавець цього магазину відпустила молодикам дві пляшки напою «Garage», чим порушила рішення міськради.Інспектори-муніципали склали на порушницю адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП, який буде передано на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання для визначення міри покарання.