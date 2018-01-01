«Доступне житло» і міні-гранти: у Луцьку переселенцям розповіли про можливе вирішення квартирних проблем

Переселенці, у тому числі і ті, що проживають на Волині, мають шанс скористатися допомогою держави у придбанні житла. Один із варіантів – програма «Доступне житло».Про це йшлося учора, 19 червня, під час зустрічі очільника Всеукраїнської асоціації переселенцівіз тими, хто через бойові дії на Сході країни приїхав на Волинь.Під час заходу Руслан Калінін розповів переселенцям про реалії цієї програми, недоліки та умови. Зокрема, він розповів, що «Доступне житло» - це програма, за умовами якої де 50 % вартості квартири сплачує держава, а ще 50 % – власник. За словами Калініна, програма дуже довго не фінансувалася і не працювала. Але згодом вона отримала перше фінансування - 30 мільйонів гривень, які спрямували на забезпечення житлом приблизно 90 сімей. У поточному ж троці на реалізацію програми у державі виділили 100 млн грн, але цього вистачить лише для того, аби програмою скористалися 300-350 сімей.Але це теж дуже мало, бо усього в Україні офіційно майже півтора мільйони переселенців. Тож Всеукраїнська асоціація переселенців спільно з нардепами напрацювала та подала законопроект, який передбачить дофінансування програми на суму приблизно 900 мільйонів на співфінансування 50/50 та 857 мільйонів на іпотеку під 7-відсоткові кредитні ставки.Під час зустрічі з переселенцями Калінін розповів, що для того, аби взяти участь програмі «Доступне житло» учасник не може мати житла на території України (окрім окупованої частини або якщо кількість житла на території України не перевищує 13,65 квадратних метрів), а його середньомісячний дохід разом з іншими членами сім’ї не може перевищувати трьохкратний розмір середньомісячного доходу у регіоні.Щодо документів, то учасник має подати довідку, яка засвідчує, що у переселенця немає нерухомості на окупованій території, копію паспорта або іншого документа, який посвідчує особу, копії ідентифікаційних кодів усіх членів сім’ї, довідку, які підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи, документи про доходи всіх членів сім’ї, документи, які підтверджують родинні зв’язки, лист від забудовника про намір подальшого укладання договору із переселенцем. Більше того, тим переселенцям, які є підприємцями треба подати звіт у податкову, а переселенцям пенсійного віку – довідку з Пенсійного фонду про пенсію за останні півроку.За словами Калініна, програма "Доступне житло" дозволить забезпечити власним помешканням частину переселенців. Ще частину, на його переконання, можна забезпечити через видачу міні-грантів на придбання квартир у невеликих містах до 200 000 населення.Чергу ж очолювана Калініним асоціація пропонує будувати за коефіцієнтом вразливості, враховуючи склад сім'ї, кількість дітей, наявність учасників бойових дій у сім'ї, те, чи хтось із членів родини загинув тощо.Аби знайти у державному бюджеті гроші на такі потреби, Калінін пропонує продовжувати виплачувати соціальну допомогу лише тим переселенцям, які цього справді потребують і проаналізувати необхідність виплат працездатним переселенцям.Те, що такі методи і програми діють, Руслан Калінін довів, розповівши про досвід Грузії.Зауважимо, що на зустріч прийшла чимала кількість переселенців, що проживають у Луцьку. Вони активно долучалися до дискусії, озвучували проблеми та проектували сказане Русланом Калініним на реалії Волині. Для прикладу, керівник ГО «Переселенці Криму та Донбасу»висловивлася з приводу того, що навіть ті умови, які пропонує впровадити Всеукраїнська асоціація переселенців, потребують співфінансування від переселенців, але не всі можуть його забезпечити. Вона додала, що на Волині немає соціального і безкоштовного житла для тих, хто приїхав сюди через війну.Зрештою, Руслан Калінін розповів переселенцям про ще одну свою ініціативу - створення електронного реєстру переселенців, та пообіцяв комунікувати з ними для вирішення проблем.