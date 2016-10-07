У луцькі школи першочергово прийматимуть дітей з міста
Сьогодні, 09:47
На навчання у школи Луцька першочергово прийматимуть дітей з міста.
Про це йшлося у середу, 20 червня, під час виконкому Луцькради.
«У першу чергу на навчання треба приймати дітей з міста. Якщо школа укомплектована, тоді можна брати дітей з інших населених пунктів», - заявив секретар міськради Григорій Пустовіт.
Окрім того, за таким принципом прийматимуть дітей на навчання й у дитсадочки.
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Про це йшлося у середу, 20 червня, під час виконкому Луцькради.
«У першу чергу на навчання треба приймати дітей з міста. Якщо школа укомплектована, тоді можна брати дітей з інших населених пунктів», - заявив секретар міськради Григорій Пустовіт.
Окрім того, за таким принципом прийматимуть дітей на навчання й у дитсадочки.
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