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У луцькі школи першочергово прийматимуть дітей з міста

У луцькі школи першочергово прийматимуть дітей з міста
На навчання у школи Луцька першочергово прийматимуть дітей з міста.

Про це йшлося у середу, 20 червня, під час виконкому Луцькради.

«У першу чергу на навчання треба приймати дітей з міста. Якщо школа укомплектована, тоді можна брати дітей з інших населених пунктів», - заявив секретар міськради Григорій Пустовіт.

Окрім того, за таким принципом прийматимуть дітей на навчання й у дитсадочки.

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Теги: Луцьк, школа, діти, черги
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