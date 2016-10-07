У луцькі школи першочергово прийматимуть дітей з міста

На навчання у школи Луцька першочергово прийматимуть дітей з міста.Про це йшлося у середу, 20 червня, під час виконкому Луцькради.«У першу чергу на навчання треба приймати дітей з міста. Якщо школа укомплектована, тоді можна брати дітей з інших населених пунктів», - заявив секретар міськрадиОкрім того, за таким принципом прийматимуть дітей на навчання й у дитсадочки.