У Луцьку за 10 років не купили жодного нового тролейбуса
Сьогодні, 09:50
Луцькому підприємству електротранспорту за 10 років не придбали жодного нового тролейбуса.
Про це йшлося у середу, 20 червня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц повідомив, що нині в місті курсують 42 тролейбуси, хоча для нормальної роботи потрібно близько 100.
«За 10 років у Луцьку не придбали жодного тролейбуса. Ті, що придбали в Польщі, вже віджили своє і потребують величезних затрат на ремонт», - наголосив він.
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Про це йшлося у середу, 20 червня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц повідомив, що нині в місті курсують 42 тролейбуси, хоча для нормальної роботи потрібно близько 100.
«За 10 років у Луцьку не придбали жодного тролейбуса. Ті, що придбали в Польщі, вже віджили своє і потребують величезних затрат на ремонт», - наголосив він.
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Коментарі 1
І не збудували за 30 років ні одної громадської споруди одні базарні та перероблені громадські під базари та цнапи і буфети....
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