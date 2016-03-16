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У Луцьку за 10 років не купили жодного нового тролейбуса

У Луцьку за 10 років не купили жодного нового тролейбуса
Луцькому підприємству електротранспорту за 10 років не придбали жодного нового тролейбуса.

Про це йшлося у середу, 20 червня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц повідомив, що нині в місті курсують 42 тролейбуси, хоча для нормальної роботи потрібно близько 100.

«За 10 років у Луцьку не придбали жодного тролейбуса. Ті, що придбали в Польщі, вже віджили своє і потребують величезних затрат на ремонт», - наголосив він.

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Теги: тролейбуси, ЛПЕ, Володимир Пуц, Луцьк
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Коментарі 1
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І не збудували за 30 років ні одної громадської споруди одні базарні та перероблені громадські під базари та цнапи і буфети....
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