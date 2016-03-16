У Луцьку за 10 років не купили жодного нового тролейбуса

Луцькому підприємству електротранспорту за 10 років не придбали жодного нового тролейбуса.Про це йшлося у середу, 20 червня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор Луцького підприємства електротранспортуповідомив, що нині в місті курсують 42 тролейбуси, хоча для нормальної роботи потрібно близько 100.«За 10 років у Луцьку не придбали жодного тролейбуса. Ті, що придбали в Польщі, вже віджили своє і потребують величезних затрат на ремонт», - наголосив він.