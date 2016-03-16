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У Луцьку подорожчає проїзд у тролейбусах

У Луцьку подорожчає проїзд у тролейбусах
Виконавчий комітет Луцької міської ради ухвалив рішення про підвищення вартості проїзду в тролейбусах з 2 до 3 гривень

Про це йшлося у середу, 20 червня, під час засідання виконкому Луцькради.

Повна вартість проїзду становитиме 3 гривні, для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної освіти, студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації – 1 гривню.

«Це питання завжди негативно впливало на громаду, підприємство. Повірте, ми не з великим бажанням це робимо, але необхідність підвищити вартість проїзду є. Останнє підняття відбулося на початку лютого 2016 року», - сказав директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц.

За його словами, тариф у 2 гривні не покриває витрати на електроенергію, зарплату, запчастини до тролейбусів.
«Тролейбуси працюють, вони помиті, мають більш-менш нормальний стан, хоча є скарги. У нас сьогодні є 42 тролейбуси, але треба 100», - наголосив Володимир Пуц.

Член виконкому Михайло Щур поцікавився, на скільки збільшаться грошові надходження на підприємство від зростання вартості проїзду.

«Виторг збільшиться у півтора рази і буде близько 2 мільйонів гривень за талони, не враховуючи проїзні. З міського бюджету відшкодування будуть менші», - відповів Пуц.

Варто зауважити, що рішення набуде чинності з моменту його публікації у друкованих ЗМІ.

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Теги: тролейбуси, проїзд, вартість, ЛПЕ, Володимир Пуц, Луцьк
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