У Луцьку подорожчає проїзд у тролейбусах

Виконавчий комітет Луцької міської ради ухвалив рішення про підвищення вартості проїзду в тролейбусах з 2 до 3 гривеньПро це йшлося у середу, 20 червня, під час засідання виконкому Луцькради.Повна вартість проїзду становитиме 3 гривні, для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної освіти, студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації – 1 гривню.«Це питання завжди негативно впливало на громаду, підприємство. Повірте, ми не з великим бажанням це робимо, але необхідність підвищити вартість проїзду є. Останнє підняття відбулося на початку лютого 2016 року», - сказав директор Луцького підприємства електротранспортуЗа його словами, тариф у 2 гривні не покриває витрати на електроенергію, зарплату, запчастини до тролейбусів.«Тролейбуси працюють, вони помиті, мають більш-менш нормальний стан, хоча є скарги. У нас сьогодні є 42 тролейбуси, але треба 100», - наголосив Володимир Пуц.Член виконкомупоцікавився, на скільки збільшаться грошові надходження на підприємство від зростання вартості проїзду.«Виторг збільшиться у півтора рази і буде близько 2 мільйонів гривень за талони, не враховуючи проїзні. З міського бюджету відшкодування будуть менші», - відповів Пуц.Варто зауважити, що рішення набуде чинності з моменту його публікації у друкованих ЗМІ.