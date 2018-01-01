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Волинянка, яка може втратити зір, потребує допомоги

Волинянка, яка може втратити зір, потребує допомоги
Для жительки Нововолинська Протопоп Світлани Анатоліївни час пішов на дні.

Жінці треба терміново зібрати 31 тисячі гривень на лікування, – пише БУГ.

Частину коштів зібрали силами небайдужих і призначили першу операцію.

Як відомо, жінці був поставлений діагноз “Тотальне регматогенне відшарування сітківки лівого ока, дегенерація сітківки правого ока”.
Тому потрібна термінова офтальмологічна операція.

“Друзі, хочеться поділитись останніми новинами Світлани. Наскільки вона не має власної сторінка пишу з її слів:

“Я знаю як зараз важко живеться людям і як тяжко заробляються гроші. Я не могла подумати, що відгукнеться така кількість людей. особливо після того як почали опускатись руки. Я бігала по різних фондах допомоги, до міської влади але в результаті 0.

А звичайні люди не залишились байдужими. Коли почали реагувати на новину на карту почали надходити гроші,спочатку не зрозуміла навіть що відбувається.

В цю суботу відбудеться перша операція, лікарі вирішили не втрачати час і починати перший етап, з більш критичного ока, на нього повинно вистачити коштів, що буде далі незнаю, лишається надіятись на Бога і на Вашу підтримку…”, – розповідає подруга Mariia Kondratiuk.

за детальною інформацією її номер телефону: +380980705431

Номер карти Приват Банку:5168 7554 1950 4499 Протопоп Світлана Анатоліївна

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Теги: допомога, кошти
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