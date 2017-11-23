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Допоможіть бабусі: небайдужі волиняни збирають кошти для пенсіонерки

Допоможіть бабусі: небайдужі волиняни збирають кошти для пенсіонерки
На Волині небайдужих людей просять допомогти пенсіонерці, яка потребує операції по заміні клапана.

Про це написала Glowing Fox на сторінці у facebook.

Текст допису подаємо без змін і правок:

"Ні дня без бабусі!!! Людоньки, допоможіть бабусі!! Прийшла сьогодні до пані Таїсії в лікарню (операція завтра, дякую вам всім! ), мене перестріли люди і попросили написати про бабусю Ріту, яка лежить тут уже 20 днів і ніхто не приносить їй навіть їсти.

Бабуся потребує заміни клапана (30 000 грн) і лежить в лікарні без жодної користі тільки на підтримуючій терапії, плаче і п'є Барбовал.

Пані Ріта 37 років працювала лікарем на швидкій, а зараз полишена напризволяще.

Завтра знайду її лікаря і візьму виписку. Зайдіть до неї хоча б з їжею, будь-ласка! Обласна лікарня, 4 поверх, кардіохірургія 439 палата. Будь-ласка, поширте , хто тільки може, про цю бабусю немає кому потурбуватися взагалі!!"

Нагадаємо, що бабусі з геріатричного пансіонату Луцька нещодавно теж небайдужі люди збирали кошти на кардіостимулятор.

Допоможіть бабусі: небайдужі волиняни збирають кошти для пенсіонерки

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Теги: допомога, бабуся, лікарня
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