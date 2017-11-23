Допоможіть бабусі: небайдужі волиняни збирають кошти для пенсіонерки





Про це написала Glowing Fox на сторінці у



Текст допису подаємо без змін і правок:



"Ні дня без бабусі!!! Людоньки, допоможіть бабусі!! Прийшла сьогодні до пані Таїсії в лікарню (операція завтра, дякую вам всім! ), мене перестріли люди і попросили написати про бабусю Ріту, яка лежить тут уже 20 днів і ніхто не приносить їй навіть їсти.



Бабуся потребує заміни клапана (30 000 грн) і лежить в лікарні без жодної користі тільки на підтримуючій терапії, плаче і п'є Барбовал.



Пані Ріта 37 років працювала лікарем на швидкій, а зараз полишена напризволяще.



Завтра знайду її лікаря і візьму виписку. Зайдіть до неї хоча б з їжею, будь-ласка! Обласна лікарня, 4 поверх, кардіохірургія 439 палата. Будь-ласка, поширте , хто тільки може, про цю бабусю немає кому потурбуватися взагалі!!"



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині небайдужих людей просять допомогти пенсіонерці, яка потребує операції по заміні клапана.Про це написала Glowing Fox на сторінці у facebook Текст допису подаємо без змін і правок:"Ні дня без бабусі!!! Людоньки, допоможіть бабусі!! Прийшла сьогодні до пані Таїсії в лікарню (операція завтра, дякую вам всім! ), мене перестріли люди і попросили написати про бабусю Ріту, яка лежить тут уже 20 днів і ніхто не приносить їй навіть їсти.Бабуся потребує заміни клапана (30 000 грн) і лежить в лікарні без жодної користі тільки на підтримуючій терапії, плаче і п'є Барбовал.Пані Ріта 37 років працювала лікарем на швидкій, а зараз полишена напризволяще.Завтра знайду її лікаря і візьму виписку. Зайдіть до неї хоча б з їжею, будь-ласка! Обласна лікарня, 4 поверх, кардіохірургія 439 палата. Будь-ласка, поширте , хто тільки може, про цю бабусю немає кому потурбуватися взагалі!!"Нагадаємо, що бабусі з геріатричного пансіонату Луцька нещодавно теж небайдужі люди збирали кошти на кардіостимулятор.

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