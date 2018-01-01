У Харкові міськраду закидали димовими шашками. ФОТО





Про це повідомляє



Інцидент стався перед початком сесії. Після цього мер Харкова Геннадій Кернес попросив зачинити двері, щоб дим не потрапив до зали.



За деякими даними, на другому поверсі будівлі мерії розпорошили газ. До міськради з'їжджаються швидкі допомоги та пожежні машини.



Подробиці інциденту уточнюються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові вранці 20 червня невідомі особи кинули димову шашку в приміщення міської ради.Про це повідомляє Корреспондент з посиланням на News Room.Інцидент стався перед початком сесії. Після цього мер Харковапопросив зачинити двері, щоб дим не потрапив до зали.За деякими даними, на другому поверсі будівлі мерії розпорошили газ. До міськради з'їжджаються швидкі допомоги та пожежні машини.Подробиці інциденту уточнюються.

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