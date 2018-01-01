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У Харкові міськраду закидали димовими шашками. ФОТО

У Харкові міськраду закидали димовими шашками. ФОТО
У Харкові вранці 20 червня невідомі особи кинули димову шашку в приміщення міської ради.

Про це повідомляє Корреспондент з посиланням на News Room.

Інцидент стався перед початком сесії. Після цього мер Харкова Геннадій Кернес попросив зачинити двері, щоб дим не потрапив до зали.

За деякими даними, на другому поверсі будівлі мерії розпорошили газ. До міськради з'їжджаються швидкі допомоги та пожежні машини.

Подробиці інциденту уточнюються.
У Харкові міськраду закидали димовими шашками. ФОТО
У Харкові міськраду закидали димовими шашками. ФОТО
У Харкові міськраду закидали димовими шашками. ФОТО
У Харкові міськраду закидали димовими шашками. ФОТО
У Харкові міськраду закидали димовими шашками. ФОТО

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Теги: Харків, димові шашки, сутички
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