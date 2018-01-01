Волинян попереджають про небезпеку кишкових інфекцій у літній період





Про це інформує



Так, за останні 5 місяці захворюваність сальмонельозом зросла на 13%, порівнюючи з минулим роком, а ротавірусним ентеритом – на 60%, вірусним гепатитом А – у 3 рази (31 випадок проти 10).



Захворюваність всією групою гострих кишкових інфекцій виросла на 22%.



Перевищення середньообласних показників захворюваності гострими кишковими інфекціями зареєстровано у Ківерцівському, Локачинському, Луцькому, Ратнівському, Старовижівському районах та в Луцьку.



Слід зазначити, що виникнення спалахів, пов’язані із неякісними харчовими продуктами, або порушеннями протиепідемічного режиму.



Так, за останні 3 роки на Волині зареєстровано 16 таких спалахів під час яких постраждало 240 осіб, серед них - 96 дітей.



Найбільша частка випадків, пов’язаних із вживанням харчових продуктів, припадає на молочну продукцію -23%, ковбасні вироби та яйця – 15%, м’ясну продукцію – 14%, продукцію з ринків -11%.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині спостерігається тенденція щодо росту захворюваності інфекційними гастроентероколітами, ротавірусним ентерітом та сальмонельозом.Про це інформує Волинський лабораторний центр МОЗ України.Так, за останні 5 місяці захворюваність сальмонельозом зросла на 13%, порівнюючи з минулим роком, а ротавірусним ентеритом – на 60%, вірусним гепатитом А – у 3 рази (31 випадок проти 10).Захворюваність всією групою гострих кишкових інфекцій виросла на 22%.Перевищення середньообласних показників захворюваності гострими кишковими інфекціями зареєстровано у Ківерцівському, Локачинському, Луцькому, Ратнівському, Старовижівському районах та в Луцьку.Слід зазначити, що виникнення спалахів, пов’язані із неякісними харчовими продуктами, або порушеннями протиепідемічного режиму.Так, за останні 3 роки на Волині зареєстровано 16 таких спалахів під час яких постраждало 240 осіб, серед них - 96 дітей.Найбільша частка випадків, пов’язаних із вживанням харчових продуктів, припадає на молочну продукцію -23%, ковбасні вироби та яйця – 15%, м’ясну продукцію – 14%, продукцію з ринків -11%.

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