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Волинян попереджають про небезпеку кишкових інфекцій у літній період

Волинян попереджають про небезпеку кишкових інфекцій у літній період
На Волині спостерігається тенденція щодо росту захворюваності інфекційними гастроентероколітами, ротавірусним ентерітом та сальмонельозом.

Про це інформує Волинський лабораторний центр МОЗ України.

Так, за останні 5 місяці захворюваність сальмонельозом зросла на 13%, порівнюючи з минулим роком, а ротавірусним ентеритом – на 60%, вірусним гепатитом А – у 3 рази (31 випадок проти 10).

Захворюваність всією групою гострих кишкових інфекцій виросла на 22%.

Перевищення середньообласних показників захворюваності гострими кишковими інфекціями зареєстровано у Ківерцівському, Локачинському, Луцькому, Ратнівському, Старовижівському районах та в Луцьку.

Слід зазначити, що виникнення спалахів, пов’язані із неякісними харчовими продуктами, або порушеннями протиепідемічного режиму.

Так, за останні 3 роки на Волині зареєстровано 16 таких спалахів під час яких постраждало 240 осіб, серед них - 96 дітей.

Найбільша частка випадків, пов’язаних із вживанням харчових продуктів, припадає на молочну продукцію -23%, ковбасні вироби та яйця – 15%, м’ясну продукцію – 14%, продукцію з ринків -11%.


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Теги: кишкові інфекції, літо, хвороби
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