Волинян попереджають про небезпеку кишкових інфекцій у літній період
Сьогодні, 12:36
На Волині спостерігається тенденція щодо росту захворюваності інфекційними гастроентероколітами, ротавірусним ентерітом та сальмонельозом.
Про це інформує Волинський лабораторний центр МОЗ України.
Так, за останні 5 місяці захворюваність сальмонельозом зросла на 13%, порівнюючи з минулим роком, а ротавірусним ентеритом – на 60%, вірусним гепатитом А – у 3 рази (31 випадок проти 10).
Захворюваність всією групою гострих кишкових інфекцій виросла на 22%.
Перевищення середньообласних показників захворюваності гострими кишковими інфекціями зареєстровано у Ківерцівському, Локачинському, Луцькому, Ратнівському, Старовижівському районах та в Луцьку.
Слід зазначити, що виникнення спалахів, пов’язані із неякісними харчовими продуктами, або порушеннями протиепідемічного режиму.
Так, за останні 3 роки на Волині зареєстровано 16 таких спалахів під час яких постраждало 240 осіб, серед них - 96 дітей.
Найбільша частка випадків, пов’язаних із вживанням харчових продуктів, припадає на молочну продукцію -23%, ковбасні вироби та яйця – 15%, м’ясну продукцію – 14%, продукцію з ринків -11%.
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Про це інформує Волинський лабораторний центр МОЗ України.
Так, за останні 5 місяці захворюваність сальмонельозом зросла на 13%, порівнюючи з минулим роком, а ротавірусним ентеритом – на 60%, вірусним гепатитом А – у 3 рази (31 випадок проти 10).
Захворюваність всією групою гострих кишкових інфекцій виросла на 22%.
Перевищення середньообласних показників захворюваності гострими кишковими інфекціями зареєстровано у Ківерцівському, Локачинському, Луцькому, Ратнівському, Старовижівському районах та в Луцьку.
Слід зазначити, що виникнення спалахів, пов’язані із неякісними харчовими продуктами, або порушеннями протиепідемічного режиму.
Так, за останні 3 роки на Волині зареєстровано 16 таких спалахів під час яких постраждало 240 осіб, серед них - 96 дітей.
Найбільша частка випадків, пов’язаних із вживанням харчових продуктів, припадає на молочну продукцію -23%, ковбасні вироби та яйця – 15%, м’ясну продукцію – 14%, продукцію з ринків -11%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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