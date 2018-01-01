У ресторації «Брама» щочетверга – 50% знижки*
Сьогодні, 17:12
Усіх, хто завітає в четвер ресторацію «Брама», яка знаходиться в ТРЦ «ПортCity», чекають шалені знижки.
Тож, відтепер смакувати хорошими стравами стало вигідніше.
Ви ще не спланували свій сніданок, обід та вечерю на четвер? Тоді Вас чекають в ресторації «Брама».
Так, щочетверга до 30.07 в закладі діє знижка на все меню гарячої лінії – 50%. Смакуйте улюбленими стравами без обмежень та умов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Тож, відтепер смакувати хорошими стравами стало вигідніше.
Ви ще не спланували свій сніданок, обід та вечерю на четвер? Тоді Вас чекають в ресторації «Брама».
Так, щочетверга до 30.07 в закладі діє знижка на все меню гарячої лінії – 50%. Смакуйте улюбленими стравами без обмежень та умов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині ексгумували тіло багатодітної породіллі
Сьогодні, 17:23
У ресторації «Брама» щочетверга – 50% знижки*
Сьогодні, 17:12
На Волині змії покусали 6 людей
Сьогодні, 16:47