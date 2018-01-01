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У ресторації «Брама» щочетверга – 50% знижки*

У ресторації «Брама» щочетверга – 50% знижки*
Усіх, хто завітає в четвер ресторацію «Брама», яка знаходиться в ТРЦ «ПортCity», чекають шалені знижки.

Тож, відтепер смакувати хорошими стравами стало вигідніше.

Ви ще не спланували свій сніданок, обід та вечерю на четвер? Тоді Вас чекають в ресторації «Брама».

Так, щочетверга до 30.07 в закладі діє знижка на все меню гарячої лінії – 50%. Смакуйте улюбленими стравами без обмежень та умов.




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Теги: Брама
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