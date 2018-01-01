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Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО

Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО
Поки прилавки луцьких магазинів та ринків ще рясніють чорницями і вишнями, а де-не-де лише починають з'являтися кавуни і дині, Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує своїм читачам ознайомитися із асортиментом екзотичних фруктів.

Найрізноманітніший асортимент заморських фруктових смаколиків - на ринку "Північний".

Дружина атовця, підприємиця Вікторія Коляда, у якої найрізноманітніший вибір екзотичних фруктів, розповіла, що зайнялася цією справою майже рік тому через те, що завжди любила щось нове, незвичне, не таке, як у всіх.

За словами Вікторії Коляди, у неї – чимало постійних клієнтів не лише з Луцька, але й з інших міст. «От до мене часто за фруктами приїжджає дівчина з Рівного. Каже, що їй подобається, тому що фрукти завжди свіжі і що важко десь знайти такий товар», - розповідає продавчиня і додає, що свіжі фрукти їй привозять двічі на тиждень – у вівторок і п’ятницю.

Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО


Серед покупців екзотичних фруктів – чимало атовців та їхніх родин, бо у Вікторії Коляди для них – щедрі знижки.

«Війна і мені спричинила багато болю. Я патріот своєї держави, завжди намагаюся допомогти чим можу. Якщо до мене за покупкою приходить вдова чи мама загиблого бійця, я ніколи не візьму з них гроші, нехай навіть це буде мені в мінус, але я собі цього ніколи не дозволю. А з бійців, які приходять, я багато кого знаю, спілкуюся, бо мій чоловік також воював. І мої друзі… Мій брат вже 4 роки на війні. Тож я допомагаю так, як можу», - розповіла жінка.

Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО


Свого часу вона сама їздила до Львова, шукала постачальників, обирала фрукти. Нині ж на її прилавку – смаколики, які раніше лучани могли спробувати лише під час далеких подорожей. Тут – декілька різновидів манго, авокадо, маракуйя, а також ще більш незвичні для нашої місцевості фізаліс, лічі, пітахайя, кумкват тощо.

Тож Інформаційне агентство ВолиньPost поцікавилося цінами на найбільш екзотичні фрукти з прилавку Вікторії Коляди.

Карамбола, 75 гривень за штуку

На смак карамбола – щось середнє між яблуком, агрусом і огірком. Цей фрукт має кисло-солодкий освіжаючий смак і містить багато рідини, тому це відмінний засіб для втамування спраги. У Європі карамбола досить популярна завдяки формі зірки.

Карамбола
Карамбола


Кумкват, 600 гривень за кілограм

Це найменший фрукт з родини цитрусових. На вигляд плоди кумквата нагадують мініатюрні овальні апельсини. Плід кумквата за смаком нагадує мандарин з легкою кислинкою, їстівний повністю, з солодкою шкіркою.

Кумкват
Кумкват


Маракуйя, 600 гривень за кілограм

Це малий, округлий, освіжаючий ароматний фрукт, зазвичай фіолетового чи пурпурного забарвлення. Всередині плодів розташовуються мембранні мішки, що містять м'ясистий сік з численними дрібними насінням без кісточок.

Маракуйя
Маракуйя


Лічі, 1200 гривень за кілограм

Лічі – це невеликі овальні плоди завдовжки 2,5-4 см. Вони мають шкірку червоного кольору, покриту численними загостреними горбками. Світла желеподібна м'якоть легко відділяється від шкірки, має солодкий смак з невеликим винним відтінком. За смаком лічі нагадує виноград.

Лічі
Лічі


Пітахайя, 350 за штуку

Пітахайю ще називають драконівським фруктом. М'якоть пітайї має солодкуватий смак, ніжний приємний запах і кремоподібну консистенцію. З цього фрукта можна робити сік або вино, а його квіти заварювати з чаєм.

Пітахайя
Пітахайя


Папая, 750 гривень за штуку

Це плоди, діаметром 10-30 см і довжиною 15-45 см. М’якоть з чорним їстівним насінням, що зазвичай викидають, має жовто-оранжевий, бурштиновий або рожевий колір. Це солодкий фрукт, аромат якого не дуже виражений.

Папая
Папая


До того ж, покупцям пропонують декілька видів манго, авокадо, дині, інжир, фізаліс, кокоси, лайми тощо.

Авокадо
Авокадо
Кокос
Кокос
Королівське манго
Королівське манго
Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО
Інжир
Інжир
Кремове королівське авокадо
Кремове королівське авокадо
Фізаліс
Фізаліс
Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО


До слова, згодом Вікторія Коляда має намір відкрити магазин, онлайн-сервіс та організувати доставку екзотичних фруктів містом.

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Теги: Фрукти, карамболь, авокадо, маракуйя, кокос, фізаліс, лайм, кумкват, диня, ринок
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