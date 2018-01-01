Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО

Карамбола

Кумкват

Маракуйя

Лічі

Пітахайя

Папая

Авокадо

Кокос

Королівське манго

Інжир

Кремове королівське авокадо

Фізаліс

Поки прилавки луцьких магазинів та ринків ще рясніють чорницями і вишнями, а де-не-де лише починають з'являтися кавуни і дині,пропонує своїм читачам ознайомитися із асортиментом екзотичних фруктів.Найрізноманітніший асортимент заморських фруктових смаколиків - на ринку "Північний".Дружина атовця, підприємиця, у якої найрізноманітніший вибір екзотичних фруктів, розповіла, що зайнялася цією справою майже рік тому через те, що завжди любила щось нове, незвичне, не таке, як у всіх.За словами Вікторії Коляди, у неї – чимало постійних клієнтів не лише з Луцька, але й з інших міст. «От до мене часто за фруктами приїжджає дівчина з Рівного. Каже, що їй подобається, тому що фрукти завжди свіжі і що важко десь знайти такий товар», - розповідає продавчиня і додає, що свіжі фрукти їй привозять двічі на тиждень – у вівторок і п’ятницю.Серед покупців екзотичних фруктів – чимало атовців та їхніх родин, бо у Вікторії Коляди для них – щедрі знижки.«Війна і мені спричинила багато болю. Я патріот своєї держави, завжди намагаюся допомогти чим можу. Якщо до мене за покупкою приходить вдова чи мама загиблого бійця, я ніколи не візьму з них гроші, нехай навіть це буде мені в мінус, але я собі цього ніколи не дозволю. А з бійців, які приходять, я багато кого знаю, спілкуюся, бо мій чоловік також воював. І мої друзі… Мій брат вже 4 роки на війні. Тож я допомагаю так, як можу», - розповіла жінка.Свого часу вона сама їздила до Львова, шукала постачальників, обирала фрукти. Нині ж на її прилавку – смаколики, які раніше лучани могли спробувати лише під час далеких подорожей. Тут – декілька різновидів манго, авокадо, маракуйя, а також ще більш незвичні для нашої місцевості фізаліс, лічі, пітахайя, кумкват тощо.Тож Інформаційне агентство ВолиньPost поцікавилося цінами на найбільш екзотичні фрукти з прилавку Вікторії Коляди.На смак карамбола – щось середнє між яблуком, агрусом і огірком. Цей фрукт має кисло-солодкий освіжаючий смак і містить багато рідини, тому це відмінний засіб для втамування спраги. У Європі карамбола досить популярна завдяки формі зірки.Це найменший фрукт з родини цитрусових. На вигляд плоди кумквата нагадують мініатюрні овальні апельсини. Плід кумквата за смаком нагадує мандарин з легкою кислинкою, їстівний повністю, з солодкою шкіркою.Це малий, округлий, освіжаючий ароматний фрукт, зазвичай фіолетового чи пурпурного забарвлення. Всередині плодів розташовуються мембранні мішки, що містять м'ясистий сік з численними дрібними насінням без кісточок.Лічі – це невеликі овальні плоди завдовжки 2,5-4 см. Вони мають шкірку червоного кольору, покриту численними загостреними горбками. Світла желеподібна м'якоть легко відділяється від шкірки, має солодкий смак з невеликим винним відтінком. За смаком лічі нагадує виноград.Пітахайю ще називають драконівським фруктом. М'якоть пітайї має солодкуватий смак, ніжний приємний запах і кремоподібну консистенцію. З цього фрукта можна робити сік або вино, а його квіти заварювати з чаєм.Це плоди, діаметром 10-30 см і довжиною 15-45 см. М’якоть з чорним їстівним насінням, що зазвичай викидають, має жовто-оранжевий, бурштиновий або рожевий колір. Це солодкий фрукт, аромат якого не дуже виражений.До того ж, покупцям пропонують декілька видів манго, авокадо, дині, інжир, фізаліс, кокоси, лайми тощо.До слова, згодом Вікторія Коляда має намір відкрити магазин, онлайн-сервіс та організувати доставку екзотичних фруктів містом.