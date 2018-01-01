Хворій на рак багатодітній волинянці потрібна допомога

Мамчик Тетяна Володимирівна. Жінка має трьох неповнолітніх дітей, яких виховує сама.



Фінансове становище сім’ї дуже складне і не має кому допомогти, - пише



У Тетяни виявили мультицентричний рак молочної залози. Тож, жінка потребує підтримки та допомоги.



Усіх небайдужих просять допомогти фінансово.



Телефон Тетяни: 068 806 61 62.



ПриватБанк 4149499113575847 Мамчик Тетяна Володимирівна.





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