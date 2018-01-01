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Хворій на рак багатодітній волинянці потрібна допомога

Хворій на рак багатодітній волинянці потрібна допомога
Термінової допомоги потребує волинянка Мамчик Тетяна Володимирівна. Жінка має трьох неповнолітніх дітей, яких виховує сама.

Фінансове становище сім’ї дуже складне і не має кому допомогти, - пише Район.Меневичі.

У Тетяни виявили мультицентричний рак молочної залози. Тож, жінка потребує підтримки та допомоги.

Усіх небайдужих просять допомогти фінансово.

Телефон Тетяни: 068 806 61 62.

ПриватБанк 4149499113575847 Мамчик Тетяна Володимирівна.


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Теги: допомога, рак, волинянка
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