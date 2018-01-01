Хворій на рак багатодітній волинянці потрібна допомога
Сьогодні, 13:51
Термінової допомоги потребує волинянка Мамчик Тетяна Володимирівна. Жінка має трьох неповнолітніх дітей, яких виховує сама.
Фінансове становище сім’ї дуже складне і не має кому допомогти, - пише Район.Меневичі.
У Тетяни виявили мультицентричний рак молочної залози. Тож, жінка потребує підтримки та допомоги.
Усіх небайдужих просять допомогти фінансово.
Телефон Тетяни: 068 806 61 62.
ПриватБанк 4149499113575847 Мамчик Тетяна Володимирівна.
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Фінансове становище сім’ї дуже складне і не має кому допомогти, - пише Район.Меневичі.
У Тетяни виявили мультицентричний рак молочної залози. Тож, жінка потребує підтримки та допомоги.
Усіх небайдужих просять допомогти фінансово.
Телефон Тетяни: 068 806 61 62.
ПриватБанк 4149499113575847 Мамчик Тетяна Володимирівна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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