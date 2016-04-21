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Порошенко підписав закон про трансплантацію

Порошенко підписав закон про трансплантацію
Президент Петро Порошенко підписав закон про трансплантацію органів.

Відповідна позначка в картці законопроекту з'явилася в середу, 20 червня, - пише Корреспондент.

Документ передбачає, що людина, яка побажала стати донором після смерті, має дати письмову згоду, дані про що будуть внесені в Єдину державну інформаційну систему трансплантації. Ця інформація буде конфіденційною. При цьому згоду на трансплантацію може бути відкликано.

Якщо людина жодним чином не висловила свою волю за життя, будуть опитувати її родичів - чоловіка, дітей, батьків, рідних братів і сестер.

Порушення порядку трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини і тварини буде каратися штрафом від 100 до 500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на термін до 2 років, або позбавленням волі на термін до 3 років з позбавленням права обіймати посади та займатися відповідною діяльністю на термін до 3 років або без такого.

За вилучення у людини шляхом примушування або обману органів з метою трансплантації каратимуть позбавленням волі до 5 років. За ті самі дії, вчинені щодо особи в безпорадному стані або яка перебуває в матеріальній чи іншій залежності, будуть карати позбавленням волі на термін від 5 до 7 років.

Нагадаємо, Верховна Рада 17 травня ухвалила закон про трансплантацію, відповідно до якого повнолітній громадянин може дати письмову згоду на використання своїх органів для трансплантації після смерті.

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Теги: трансплантація, закон
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