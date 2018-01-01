На Волині екс-міліціонер лікує дзичанням бджіл

Василь Петрук з Волині лікує бджолами.



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Василь Петрук має близько двох десятків вуликів у Руді, стільки ж в Ізові Володимир-Волинського району та ще кілька лежанок, під якими дзичать бджоли. Сам волинянин спить на лежанці з травня до вересня.



«Це своєрідне природне лікування, хоч я до медицини не маю жодного стосунку, бо працював у правоохоронних органах у Володимирі–Волинському, Любомлі та Нововолинську. Це радше відновлення організму за допомогою бджолиної енергії, своєрідне його «перезавантаження». Частоти коливань цих комах і нашого організму збігаються», - каже волинянин.



За його словами, кожен відчуває вплив комах по–своєму, і лише одна людина із сотні може не сприйняти такий контакт.



«Варто знати, що для кращого ефекту, потрібно розслабитися і намагатися заснути. Є навіть такий вислів «сон на вуликах» — це означає міцний сон. Коли втомлююся від фізичної праці, приходжу сюди, лягаю на півгодини і встаю бадьорий та енергійний», - поділився Василь Петрук.



Бджолотерапія корисна для тих, хто страждає від радикуліту, остеохондрозу, нервових розладів, головного болю, стверджує Петрук. Однак такі процедури протипоказані хворим з онкологією, туберкульозом, із психічними розладами, якщо в організмі є часточки металу.



Чоловік додав, що бджоли дуже реагують на різні подразники й добре відчувають стан людини, тому їх не можна дратувати, наприклад, мобільним телефоном, музикою, парфумами, алкоголем, тютюном, ліками.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній підполковник МВСз Волині лікує бджолами.Про це йдеться у матеріалі Волині нової Василь Петрук має близько двох десятків вуликів у Руді, стільки ж в Ізові Володимир-Волинського району та ще кілька лежанок, під якими дзичать бджоли. Сам волинянин спить на лежанці з травня до вересня.«Це своєрідне природне лікування, хоч я до медицини не маю жодного стосунку, бо працював у правоохоронних органах у Володимирі–Волинському, Любомлі та Нововолинську. Це радше відновлення організму за допомогою бджолиної енергії, своєрідне його «перезавантаження». Частоти коливань цих комах і нашого організму збігаються», - каже волинянин.За його словами, кожен відчуває вплив комах по–своєму, і лише одна людина із сотні може не сприйняти такий контакт.«Варто знати, що для кращого ефекту, потрібно розслабитися і намагатися заснути. Є навіть такий вислів «сон на вуликах» — це означає міцний сон. Коли втомлююся від фізичної праці, приходжу сюди, лягаю на півгодини і встаю бадьорий та енергійний», - поділився Василь Петрук.Бджолотерапія корисна для тих, хто страждає від радикуліту, остеохондрозу, нервових розладів, головного болю, стверджує Петрук. Однак такі процедури протипоказані хворим з онкологією, туберкульозом, із психічними розладами, якщо в організмі є часточки металу.Чоловік додав, що бджоли дуже реагують на різні подразники й добре відчувають стан людини, тому їх не можна дратувати, наприклад, мобільним телефоном, музикою, парфумами, алкоголем, тютюном, ліками.

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