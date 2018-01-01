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На Волині екс-міліціонер лікує дзичанням бджіл

На Волині екс-міліціонер лікує дзичанням бджіл
Колишній підполковник МВС Василь Петрук з Волині лікує бджолами.

Про це йдеться у матеріалі Волині нової.

Василь Петрук має близько двох десятків вуликів у Руді, стільки ж в Ізові Володимир-Волинського району та ще кілька лежанок, під якими дзичать бджоли. Сам волинянин спить на лежанці з травня до вересня.

«Це своєрідне природне лікування, хоч я до медицини не маю жодного стосунку, бо працював у правоохоронних органах у Володимирі–Волинському, Любомлі та Нововолинську. Це радше відновлення організму за допомогою бджолиної енергії, своєрідне його «перезавантаження». Частоти коливань цих комах і нашого організму збігаються», - каже волинянин.

За його словами, кожен відчуває вплив комах по–своєму, і лише одна людина із сотні може не сприйняти такий контакт.

«Варто знати, що для кращого ефекту, потрібно розслабитися і намагатися заснути. Є навіть такий вислів «сон на вуликах» — це означає міцний сон. Коли втомлююся від фізичної праці, приходжу сюди, лягаю на півгодини і встаю бадьорий та енергійний», - поділився Василь Петрук.

Бджолотерапія корисна для тих, хто страждає від радикуліту, остеохондрозу, нервових розладів, головного болю, стверджує Петрук. Однак такі процедури протипоказані хворим з онкологією, туберкульозом, із психічними розладами, якщо в організмі є часточки металу.

Чоловік додав, що бджоли дуже реагують на різні подразники й добре відчувають стан людини, тому їх не можна дратувати, наприклад, мобільним телефоном, музикою, парфумами, алкоголем, тютюном, ліками.

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Теги: здоров'я, бджоли
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