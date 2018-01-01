Пасічники живуть довше, – екс-міліціонер з Волині, який лікує бджолами

Василь Петрук з Волині стверджує, що укуси бджіл корисні для організму.



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Василь Петрук має близько двох десятків вуликів у Руді, стільки ж в Ізові Володимир-Волинського району та ще кілька лежанок, під якими дзичать бджоли. Сам волинянин спить на лежанці з травня до вересня.



Бджолотерапія



"Укус комахи — ​це універсальна ін’єкція, в якій є двадцять амінокислот, білки, вуглеводи, ферменти, гормони. Дози маленькі, але дуже високої біологічної активності. Може, тому бджолині укуси йдуть тільки на користь, а пасічники живуть довше, ніж інші люди", - каже волинянин.

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