Пасічники живуть довше, – екс-міліціонер з Волині, який лікує бджолами
Сьогодні, 20:01
Колишній підполковник МВС Василь Петрук з Волині стверджує, що укуси бджіл корисні для організму.
Про це йдеться у матеріалі Волині нової.
Василь Петрук має близько двох десятків вуликів у Руді, стільки ж в Ізові Володимир-Волинського району та ще кілька лежанок, під якими дзичать бджоли. Сам волинянин спить на лежанці з травня до вересня.
Бджолотерапія корисна для тих, хто страждає від радикуліту, остеохондрозу, нервових розладів, головного болю, стверджує Петрук. Однак такі процедури протипоказані хворим з онкологією, туберкульозом, із психічними розладами, якщо в організмі є часточки металу.
"Укус комахи — це універсальна ін’єкція, в якій є двадцять амінокислот, білки, вуглеводи, ферменти, гормони. Дози маленькі, але дуже високої біологічної активності. Може, тому бджолині укуси йдуть тільки на користь, а пасічники живуть довше, ніж інші люди", - каже волинянин.
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Про це йдеться у матеріалі Волині нової.
Василь Петрук має близько двох десятків вуликів у Руді, стільки ж в Ізові Володимир-Волинського району та ще кілька лежанок, під якими дзичать бджоли. Сам волинянин спить на лежанці з травня до вересня.
Бджолотерапія корисна для тих, хто страждає від радикуліту, остеохондрозу, нервових розладів, головного болю, стверджує Петрук. Однак такі процедури протипоказані хворим з онкологією, туберкульозом, із психічними розладами, якщо в організмі є часточки металу.
"Укус комахи — це універсальна ін’єкція, в якій є двадцять амінокислот, білки, вуглеводи, ферменти, гормони. Дози маленькі, але дуже високої біологічної активності. Може, тому бджолині укуси йдуть тільки на користь, а пасічники живуть довше, ніж інші люди", - каже волинянин.
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