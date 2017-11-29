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Погрожував пістолетом та обіцяв застрелити: судитимуть волинянина, який тероризував заправку

Погрожував пістолетом та обіцяв застрелити: судитимуть волинянина, який тероризував заправку
На Волині судитимуть 32-річного мешканця селище Ратне, якого обвинувачують у грабежах, погразах убивством, хуліганстві та у незаконному вирощуванні конопель.

У березні-квітні 2018 року він тричі навідувався на АЗС у рідному селищі, аби відкрито викрасти спиртне та продукти й піти, не заплативши. Ще два рази він, конфліктуючи з працівниками автозаправної станції, погрожував їм пістолетом та обіцяв застрелити, - інформує прес-служба прокуратури області

Увечері ж 28 березня зловмисник безпричинно накинувся на перехожого з дерев'яною палицею та побив його.

Окрім того, на присадибній ділянці біля свого будинку він незаконно вирощував рослини коноплі, які 10 травня були виявлені та вилучені працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.

Нині чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 186, ч.1 ст. 129, ч. 3 ст. 296, ч. 2 ст. 310 КК України.
До слова, чоловік звільнився наприкінці січня 2018 року з місць позбавлення волі.

Подальшу його долю вирішить суд.



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Теги: АЗС, суд, волинянин
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