Волинянину, якого покалічила дитина на BMW, збиратимуть кошти
Сьогодні, 15:37
У Локачах відбудеться благодійний концерт «Допоможемо разом» для збору коштів постраждалому у аварії Юрію Курбаю.
Захід відбудеться в районному будинку культури у неділю, 1-го липня, о 19:00 годині, - пише Район.Локачі.
Нагадаємо, що 29 квітня сталася аварія, в результаті якої під колесами BMW ледь не загинув місцевий житель. 34-річний Юрій втратив ногу.
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Захід відбудеться в районному будинку культури у неділю, 1-го липня, о 19:00 годині, - пише Район.Локачі.
Нагадаємо, що 29 квітня сталася аварія, в результаті якої під колесами BMW ледь не загинув місцевий житель. 34-річний Юрій втратив ногу.
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