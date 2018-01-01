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Волинянину, якого покалічила дитина на BMW, збиратимуть кошти

Волинянину, якого покалічила дитина на BMW, збиратимуть кошти
У Локачах відбудеться благодійний концерт «Допоможемо разом» для збору коштів постраждалому у аварії Юрію Курбаю.

Захід відбудеться в районному будинку культури у неділю, 1-го липня, о 19:00 годині, - пише Район.Локачі.

Нагадаємо, що 29 квітня сталася аварія, в результаті якої під колесами BMW ледь не загинув місцевий житель. 34-річний Юрій втратив ногу.

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Теги: аварія, Локачі, концерт
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