Поліція вилучила в лучанина ножі, з яким він ходив по вулиці

У Луцьку в дворі одного із будинків у 45-річного місцевого жителя поліцейські виявили два металеві ножі.Вилучені предмети направили на дослідження, - інформує ГУНН у Волинській області.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання штрафом до 850 грн. або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.Поліція наголошує, що громадяни, які добровільно звернуться до правоохоронців з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються ними незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності .