У Луцьку активісти блокували парковку на Старому ринку





Захід відбувся 20 червня, - йдеться на сторінці



Зазначається, що більше місяця тому, бійці ГФ влаштували перевірку парковок на наявність відведених місць для осіб з інвалідністю. В результаті перевірки численні порушення виявили на парковці біля Центрального ринку.



Так, виявили, що територія біля ринку здається в оренду ПФ «Скорпіон-сервіс», але на парковці видають чек, де вказано Валерія Скришевського як підприємця, який здійснює підприємницьку діяльність.



Так, бійці ГФ вимагали в орендарів приведення в порядок парковки, створення розмітки для машин і місць для людей з інвалідністю та приведення до норм документації.



Представники «Скорпіон-сервіс» пообіцяли протягом місяця виправити усі порушення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку громадське формування "Національні Дружини Волинь" разом з "Національний Корпус Волинь" блокувало роботу парковки на Центральному ринку.Захід відбувся 20 червня, - йдеться на сторінці "Національні Дружини · Волинь" у facebook.Зазначається, що більше місяця тому, бійці ГФ влаштували перевірку парковок на наявність відведених місць для осіб з інвалідністю. В результаті перевірки численні порушення виявили на парковці біля Центрального ринку.Так, виявили, що територія біля ринку здається в оренду ПФ «Скорпіон-сервіс», але на парковці видають чек, де вказанояк підприємця, який здійснює підприємницьку діяльність.Так, бійці ГФ вимагали в орендарів приведення в порядок парковки, створення розмітки для машин і місць для людей з інвалідністю та приведення до норм документації.Представники «Скорпіон-сервіс» пообіцяли протягом місяця виправити усі порушення.

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