У Луцьку активісти блокували парковку на Старому ринку
Сьогодні, 16:16
У Луцьку громадське формування "Національні Дружини Волинь" разом з "Національний Корпус Волинь" блокувало роботу парковки на Центральному ринку.
Захід відбувся 20 червня, - йдеться на сторінці "Національні Дружини · Волинь" у facebook.
Зазначається, що більше місяця тому, бійці ГФ влаштували перевірку парковок на наявність відведених місць для осіб з інвалідністю. В результаті перевірки численні порушення виявили на парковці біля Центрального ринку.
Так, виявили, що територія біля ринку здається в оренду ПФ «Скорпіон-сервіс», але на парковці видають чек, де вказано Валерія Скришевського як підприємця, який здійснює підприємницьку діяльність.
Так, бійці ГФ вимагали в орендарів приведення в порядок парковки, створення розмітки для машин і місць для людей з інвалідністю та приведення до норм документації.
Представники «Скорпіон-сервіс» пообіцяли протягом місяця виправити усі порушення.
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Захід відбувся 20 червня, - йдеться на сторінці "Національні Дружини · Волинь" у facebook.
Зазначається, що більше місяця тому, бійці ГФ влаштували перевірку парковок на наявність відведених місць для осіб з інвалідністю. В результаті перевірки численні порушення виявили на парковці біля Центрального ринку.
Так, виявили, що територія біля ринку здається в оренду ПФ «Скорпіон-сервіс», але на парковці видають чек, де вказано Валерія Скришевського як підприємця, який здійснює підприємницьку діяльність.
Так, бійці ГФ вимагали в орендарів приведення в порядок парковки, створення розмітки для машин і місць для людей з інвалідністю та приведення до норм документації.
Представники «Скорпіон-сервіс» пообіцяли протягом місяця виправити усі порушення.
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Коментарі 1
Хочуть "віджати" парковку?
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