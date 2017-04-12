В Україні перейменують дві області





Про це написав директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці в



"Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування ВР підтримав пропозицію перейменувати Дніпропетровську область в Січеславську, а Кіровоградську в Кропивницьку", - повідомив В'ятрович.



"Декомунізації не спинити", - підкреслив директор Інституту нацпам'яті.



Нагадаємо, що 14 липня 2016 року Кіровоград був перейменований в Кропивницький в рамках декомунізації.

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