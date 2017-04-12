вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні перейменують дві області

В Україні перейменують дві області
В Україні перейменують Дніпропетровську і Кіровоградські області.

Про це написав директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці в Facebook.

"Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування ВР підтримав пропозицію перейменувати Дніпропетровську область в Січеславську, а Кіровоградську в Кропивницьку", - повідомив В'ятрович.

"Декомунізації не спинити", - підкреслив директор Інституту нацпам'яті.

Нагадаємо, що 14 липня 2016 року Кіровоград був перейменований в Кропивницький в рамках декомунізації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: декомунізація, перейменування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Дніпровська було б краще!
Відповісти
Вибір редактора
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині змії покусали 6 людей
Сьогодні, 16:47
В Україні перейменують дві області
Сьогодні, 16:35
У Луцьку активісти блокували парковку на Старому ринку
Сьогодні, 16:16
Поліція вилучила в лучанина ножі, з яким він ходив по вулиці
Сьогодні, 15:56
На волинському озері поліція спіймала п’яного юнака з наркотиками
Сьогодні, 15:46
Схожі новини
Можуть перейменувати ще 6 луцьких вулиць Можуть перейменувати ще 6 луцьких вулиць
12 квітень, 2017, 22:21
Підсумки декомунізації: скільки перейменовано і демонтовано Підсумки декомунізації: скільки перейменовано і демонтовано
27 грудень, 2016, 17:15
Верховна Рада перейменувала місто Кіровоград Верховна Рада перейменувала місто Кіровоград
14 липень, 2016, 15:02
І у Шацьку теж дискутували про перейменування вулиць І у Шацьку теж дискутували про перейменування вулиць
10 липень, 2016, 13:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині змії покусали 6 людей
Сьогодні, 16:47
 0
В Україні перейменують дві області
Сьогодні, 16:35
 0
У Луцьку активісти блокували парковку на Старому ринку
Сьогодні, 16:16
 0
Поліція вилучила в лучанина ножі, з яким він ходив по вулиці
Сьогодні, 15:56
 0
На волинському озері поліція спіймала п’яного юнака з наркотиками
Сьогодні, 15:46
 0
Медіа
відео
1/8