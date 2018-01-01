У луцькому кінотеатрі – безкоштовні покази для пенсіонерів





Так, спільно з РЦ "Промінь" та "MULTIPLEX", Громадянський Рух запрошує на безкоштовні покази визначних фільмів як українського, так і закордонного виробництва, - пише



Після невеличкої перерви проекту "Доступний кінотеатр для пенсіонерів" у зв'язку з пошуками гідних фільмів, охочих людей поважного віку 20 червня запросили на сучасний комедійний фільм "8 подруг Оушена".







Лучанам така ідея сподобалася, тому зареєструвалося на кіносеанс близько 90 пенсіонерів. Вони заздалегідь прийшли в РЦ, аби ж подивитися цьогорічний американський фільм із Ріанною, Сандрою Буллок, Кейт Бланшетт, Дакотою Фаннинг та іншими.



Усівшись на свої місця, лучани ще встигли попозувати фотографу та послухати активіста Громадянського Руху "Свідомі" Євгена Мікояна. Він розповів про діяльність руху та зауважив, що лучани можуть звертатися до них за допомогою.



Далі стартував кіноперегляд після якого луцькі пенсіонери охоче дякували за гарно підібраний фільм та ділилися враженнями.



"Фільм дуже класний. Така кінокомедія, що я наче сама брала участь у тих подіях", - зауважила пані Тамара.







"Ми насолоджувалися переглядом", - додала її подруга пані Валентина.



"Дійсно сучасний і гарний фільм. Дякуємо. Хочемо тепер кожного тижня на такі фільми приходити", - подякувала пані Людмила.



Нагадаємо, на безкоштовний кіносеанс можуть потрапити усі категорії пенсіонерів:



- по віку;

- по інвалідності;

- за вислугою років;

- у разі втрати годувальника.



Про наступні сеанси кінопереглядів Громадянський Рух "СВІДОМІ" повідомлятиме на своїй сторінці у Facebook.

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