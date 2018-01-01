На Волині змії покусали 6 людей
Сьогодні, 16:47
На Волині за останні три дні до медиків надійшло шість звернень від жителів області з приводу укусів змій.
Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у facebook.
Так, у порівнянні з минулими роками (за 2015 рік було 3 звернення, за 2016 р. – два, у 2017 р. - два) кількість нападів плазунів на людей вражаюча.
Отож, медики застерігають, що вирушаючи до лісу, необхідно бути максимально обережними: дивитися під ноги, розгортати траву палицею, брати високе закрите взуття, а помітивши змію - намагатись уникати контакту з нею.
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Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у facebook.
Так, у порівнянні з минулими роками (за 2015 рік було 3 звернення, за 2016 р. – два, у 2017 р. - два) кількість нападів плазунів на людей вражаюча.
Отож, медики застерігають, що вирушаючи до лісу, необхідно бути максимально обережними: дивитися під ноги, розгортати траву палицею, брати високе закрите взуття, а помітивши змію - намагатись уникати контакту з нею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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