На Волині змії покусали 6 людей

На Волині за останні три дні до медиків надійшло шість звернень від жителів області з приводу укусів змій.Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у facebook.Так, у порівнянні з минулими роками (за 2015 рік було 3 звернення, за 2016 р. – два, у 2017 р. - два) кількість нападів плазунів на людей вражаюча.Отож, медики застерігають, що вирушаючи до лісу, необхідно бути максимально обережними: дивитися під ноги, розгортати траву палицею, брати високе закрите взуття, а помітивши змію - намагатись уникати контакту з нею.