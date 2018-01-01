У квартирах ЖК «Супернова» встановлюють радіатори німецького виробництва*





Про це розповіли спеціалісти опалювальних системи ПП «БОШ-ТЕПЛО», - йдеться на сайті Будівельної компанії «



«У квартирах ЖК «Супернова» ми встановлюємо переважно радіатори з нижнім підключенням під вікнами і боковим. Kermi – це якісні радіатори німецького виробництва. Їх розмірна лінійка досить велика.



Розмір радіаторів для ЖК «Супернова» заздалегідь був прописаний проектантом, відповідно до площі кожної кімнати та наявності вікна чи лоджії. Зокрема, висота радіаторів 500 мм/50с м., а довжина – від 40 сантиметрів до 1,2 метрів.







Щодо вертикальних радіаторів, то тут ми встановлюємо не надто високі – 60 см, а на балконах – 40 см заввишки. Вони ідеально підходять для квартир з таким плануванням і, думаю, ідеально впишуться у будь-який дизайн», – переконаний начальник відділу збуту ПП «БОШ-ТЕПЛО» Олександр Шабала.



За словами спеціаліста опалювальних систем, радіатори встановлюються на спеціальні кронштейни, які міцно кріпляться до підлоги.



Спеціалісти завершують монтаж радіаторів Kermi (ліворуч – Роман Кашубський, праворуч – Олександр Шабала)



«Особливістю радіаторів Kermi є те, що їх можна встановлювати ще до початку ремонтно-оздоблювальних робіт. Наші спеціалісти знімають захисну плівку лише в тих місцях, де є кріплення. Тож власники можуть не перейматись тим, що під час ремонту робітники замастять біленькі панелі шпаклівкою чи фарбою.



Радіатори повністю захищені, після завершення ремонту клієнт може сам зняти залишки упаковки і запустити опалення», – запевняє фахівець зі встановлення опалювальних приладів Роман Кашубський.







Як розповів начальник відділу збуту ПП «БОШ-ТЕПЛО» Олександр Шабала, усі радіатори, які встановлені у квартирах ЖК «Супернова», вже підключені до автономної системи опалення та протестовані повітрям. Тому хоч завтра вже можна запускати воду і вмикати їх.



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За словами експерта, на сьогодні радіатори Kermi є найпопулярнішими на волинському ринку опалювальних приладів.







«Підприємство «БОШ-ТЕПЛО» співпрацює з компанією «Kermi GmbH» і регіональним менеджером з розвитку Станіславом Опалінським вже давно. Це наші хороші і надійні партнери.



Ми встановили радіатори Kermi не лише у ЖК «Супернова», а й у ЖК «Юпітер», в якому днями офіційно відкрили перший будинок. Окрім цього, у нас дуже багато індивідуальних замовлень, тому, скажу, що радіатори Kermi зараз користуються великим попитом серед волинян», - резюмує фахівець.



Радіатори німецького виробництва компанії «Kermi GmbH» у Луцьку можна придбати в офіційних представників теплотехніки BOSCH – у підприємства «БОШ-ТЕПЛО» за адресою:



м. Луцьк, вул. Рівненська, 15



(0332) 28-36-02, (095) 825-49-97, (067) 779-26-06



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Текст: Еля КОРОТИНСЬКА (Перший)



Фото: Павло БЕРЕЗЮК (Перший)

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