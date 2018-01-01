На Волині ексгумували тіло багатодітної породіллі





Родичі породіллі звинувачують лікарів у непрофесійності, пише



За словами очевидців, у середу, 20 червня, на міському кладовищі здійснили ексгумацію тіла Юлії Оніщук, яке доставили у районний морг, де й проводять експертизу, аби з’ясувати причину смерті.



Нагадаємо, мама трьох діток Юлія Оніщук три дні боролася за життя, але, на жаль, після важких пологів вона втратила багато крові, якою з нею поділилося кілька десятків небайдужих жителів району.



Довідка: Ексгумація — вилучення трупа з місця поховання, при необхідності його огляду, проведення експертизи в ході розслідування кримінальної справи.

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