На парковці біля «Променя» автомобіль наїхав на обмежувачі руху. ВІДЕО

Костянтина Петрочука.



Інцидент трапився цими днями, - пише "



Як відомо, обмежувачі на території парковки



"Існує схема організації руху на парковці, затверджена Нацполіцією. Цих обмежувачів руху згідно із цією схемою не передбачено. Тому відповідальність лежить на тому, хто ці обмежувачі руху незаконно встановив", - розповів "Конкуренту" директор РЦ "Промінь" Дмитро Грелюк.







Нагадаємо, що 18 травня Луцький міськвиконком ухвалив рішення про розірвання договору про співпрацю між Луцьким плавальним басейном та товариством "Проміньпарксервіс". Договір передбачав облаштування за кошти "Променя" автостоянки на території школи плавання, якою могли спільно користуватися як відвідувачі басейну, так і відвідувачі розважального центру.



Цей договір діяв до 2041 року і не передбачав його розірвання в односторонньому порядку. Тому "Промінь" подав до суду і 24 травня Господарський суд Волинської області відкрив провадження у цій справі.



Проте вже в суботу зранку, 2 червня, напередодні виступу в РЦ "Промінь" студії "Квартал-95" заступник Луцького міського голови Костянтин Петрочук з невідомими особами встановили посеред парковки обмежувачі руху та демонтували металеві конструкції, які належать "Проміньпарксервісу".



Один із власників розважального центру Андрій Покровський називає такі дії влади політичним тиском на нього. Він заявив, що таким чином влада розправляється з депутатами, які не є з провладної більшості і які є активними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на території спільної парковки РЦ "Промінь" та плавального басейну автівка наїхала на обмежувачі руху, які встановили невідомі особи під керівництвом заступника Луцького міського головиІнцидент трапився цими днями, - пише " Конкурент ".Як відомо, обмежувачі на території парковки встановили напередодні виступу у розважальному центрі "Промінь" студії "Квартал-95". Однак є ухвала суду про заборону вчиняти дії щодо демонтажу, розбирання, знесення чи в інший спосіб припинення використання автопарковки, якою користується РЦ "Промінь". Відтак власниця автомобіля може вимагати компенсацію в тих, хто встановив боларди."Існує схема організації руху на парковці, затверджена Нацполіцією. Цих обмежувачів руху згідно із цією схемою не передбачено. Тому відповідальність лежить на тому, хто ці обмежувачі руху незаконно встановив", - розповів "Конкуренту" директор РЦ "Промінь"Нагадаємо, що 18 травня Луцький міськвиконком ухвалив рішення про розірвання договору про співпрацю між Луцьким плавальним басейном та товариством "Проміньпарксервіс". Договір передбачав облаштування за кошти "Променя" автостоянки на території школи плавання, якою могли спільно користуватися як відвідувачі басейну, так і відвідувачі розважального центру.Цей договір діяв до 2041 року і не передбачав його розірвання в односторонньому порядку. Тому "Промінь" подав до суду і 24 травня Господарський суд Волинської області відкрив провадження у цій справі.Проте вже в суботу зранку, 2 червня, напередодні виступу в РЦ "Промінь" студії "Квартал-95" заступник Луцького міського голови Костянтин Петрочук з невідомими особами встановили посеред парковки обмежувачі руху та демонтували металеві конструкції, які належать "Проміньпарксервісу".Один із власників розважального центруназиває такі дії влади політичним тиском на нього. Він заявив, що таким чином влада розправляється з депутатами, які не є з провладної більшості і які є активними.

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